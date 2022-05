Mario Acevedo encarará una nueva fase final, esta vez como técnico de Guastatoya, y el camino empieza frente al equipo de su amigo, Dwight Pezzarossi.

Con el sueño de conseguir su segundo título como técnico de Liga Nacional tras coronarse con Santa Lucía, el nicaragüense Mario Acevedo, está listo para comenzar una nueva fase final, esta vez al mando de Guastatoya.

La liguilla del Torneo Clausura 2022 comienza este miércoles y jueves, con la ida de los cuartos de final, una fase que no desconoce Acevedo, pero que le causa gran sensación.

En entrevista con el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, el “Nica” habla sobre la emoción y responsabilidad de guiar al “pecho amarillo” en esta nueva aventura.

¿Cuál es tu balance tras el cierre de la fase regular?

Tuvimos un bajón en el rendimiento deportivo durante el torneo, no se nos dieron algunos resultados. No estábamos haciendo mal las cosas, pero tuvimos resultados qué lamentar. Al final el tercer lugar, viendo lo apretado que estuvo el campeonato, no es mala posición, estamos listos para el inicio de la fase final.

¿Tienes equipo completo?

Nos faltan dos jugadores, lesionados, de ahí prácticamente tenemos plantel completo. Después de la Liga Concacaf tuvimos a unos 6 jugadores de medio campo hacia arriba con lesiones, esas participaciones son muy desgastantes, eso mermó el rendimiento, pero logramos salir. De los últimos encuentros solo hemos perdido ante Comunicaciones y tenemos una seguidilla de 3 partidos ganados, quedamos cerca de obtener el título goleo, de portero Menos Vencido, y fuimos uno de los dos equipos que menos goles recibió. Nuestros números han sido buenos, esperamos ratificar lo hecho en la etapa final.

Es una llave pareja ante Antigua…

Es un duelo muy parejo, Antigua es buen equipo con buenos jugadores, desequilibrantes y rápidos, pero nosotros tenemos nuestros argumentos. Es una llave pareja, aunque tenemos la ventaja de cerrar en casa y terminamos en una mejor posición. En estas llaves tan apretadas todo cuenta. No queríamos enfrentar a Malacateco o Cobán, que también es una llave atractiva, pero son equipos muy complicados.

Tienes problemas por las bandas…

El fuerte de Antigua son las bandas con Romario, los hermanos Mejía o Archila, debemos neutralizarlos. Tenemos algunos inconvenientes en las bandas, pero Dixon ha tenido un buen rendimiento en los últimos partidos y aporta en lo ofensivo. Analizamos mucho al rival y tomamos nuestras medidas. Será una llave muy pareja, no podemos tener ningún descuido, son 5 meses de arduo trabajo y hay que terminar bien.

¿Qué sientes de enfrentar a Dwight Pezzarossi?

Él se muy buen amigo, lo aprecio mucho. Estos son momentos especiales que a el futbol, como cuando jugué la final ante Comunicaciones, pero nos enfocamos en el juego y el objetivo es sacar el resultado. Ellos van a querer ganar y nosotros también, el que haga mejor las cosas saldrá victorioso.

Ganar el partido de ida es clave…

Siempre hemos mentalizado a los jugadores que hay que salir a ganar, sea de local o de visita. Si bien el primer partido no es determinante, sí condiciona, y es importante sacar un buen resultado, con ese objetivo vamos a Antigua.

*Fotos: Omar Solís y redes sociales

