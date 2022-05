¡Campeón de Concacaf! Seattle acaba con el dominio de los mexicanos

Tras 16 años de hegemonía de la Liga MX, el Seattle se coronó en la Liga de Campeones de Concacaf ante Pumas y es el primero de la MLS en clasificarse a un Mundial de Clubes.

El Seattle Sounders, de la MLS, acabó este miércoles con la hegemonía de 16 años de clubes mexicanos y se coronó en la Liga de Campeones de Concacaf tras golear 3-0 (5-2 en el global) a Pumas, en la vuelta de la final.

El peruano Raúl Ruidíaz, con dianas en los minutos 45 y 80, y el uruguayo Nicolás Lodeiro (88) brindaron al Sounders su primer triunfo en el torneo y lo convirtieron en el primer equipo estadounidense en clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA.

Pumas no se pudo reponer de la ventaja 2-0 que dejó escapar en el juego de ida, cuando Seattle igualó con dos penales convertidos por Lodeiro, y el miércoles sucumbió en la olla a presión del estadio Lumen Field, que batió un récord de asistencia en el torneo con 68.741 espectadores.

El equipo universitario, que dirige el argentino Andrés Lillini, había sido el último equipo mexicano en caer en una final del principal torneo de clubes de Concacaf, en 2005 ante el costarricense Saprissa.

Este título culmina una trayectoria de éxitos del Sounders, campeón de la MLS en 2016 y 2019 y subcampeón en 2020.

Ruidíaz, ganador de dos títulos de goleo en el fútbol mexicano con el Morelia, y Lodeiro fueron clave en la mayoría de esos éxitos y este miércoles fueron sustituidos en el descuento para que se llevaran una gran ovación del Lumen Field.

El arquero suizo Stefan Frei, elegido MVP (Jugador Más Valioso) del torneo, también tuvo una actuación decisiva en la final para neutralizar las opciones de Pumas, que vinieron de las botas de su delantero argentino Juan Ignacio Dinenno y el brasileño Diogo de Oliveira.

