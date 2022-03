VIDEO | Comunicaciones cae en la ida de los cuartos de la Liga de Campeones de Concacaf

A pesar de contar con un marco perfecto de aficionados en Estados Unidos, los cremas no lograron mantener un empate parcial en el partido y fueron doblegados por el New York City FC.

El martes, 8 de marzo, se llevó a cabo el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf entre el New York City FC y Comunicaciones.

Los cremas llegan a esta instancia luego de ganarle la llave al Colorado Rapids con una espectacular actuación del portero Kevin Moscoso quien fue determinante en el partido de vuelta.

Un juego muy dinámico se presentó desde los primeros minutos tras el pitazo inicial del uruguayo Santiago Rodríguez.

El respaldo de los guatemaltecos que se hicieron presentes en la grada del estadio Pratt & Whitney fue un aliciente para los albos ya que eran una gran cantidad.

A medida que iban transcurriendo los minutos, los locales fueron marcando su territorio y la pauta para tratar de llegar con más oportunidades al arco contrario.

De hecho, al minuto 19′ del encuentro anotó el brasileño Talles Magno, sin embargo, el juez central tuvo que revisar el VAR y tras hacerlo anuló la anotación por posición adelantada.

Pero pocos minutos después, el equipo estadounidense logró conseguir la ansiada anotación y esta sí fue declarada válida al minuto 29′ del encuentro.

El gol llegó por medio de Valentín Castellanos quien anotó de cabeza tras un centro de Rodríguez al área chica.

La segunda parte del encuentro comenzó con el mismo entusiasmo del primer tiempo.

Al minuto 50′ Castellanos se encuentra un balón en el área grande y tras hacer un regate logra realizar un potente disparo pero el balón se estremece en el palo derecho de Moscoso.

