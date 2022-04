“Nada en Orlando”: David Faitelson reacciona al México-Guatemala

El polémico periodista mexicano, David Faitelson, no dejó pasar la ocasión de comentar el empate entre México y Guatemala, esto dijo:

Con algo de indiferencia, así se mostró el polémico periodistas David Faitelson tras finalizado el amistoso entre México y Guatemala (0-0), que sirvió a ambas selecciones de preparación de cara a la Liga de Naciones de Concacaf, y para el Mundial de Catar, en el caso del “Tri”.

A diferencia de pronunciamientos anteriores, Faitelson no mostró el enojo que en ocasiones anteriores y dedicó solo un par de tuits a este resultado.

“Nada de nada en Orlando… esta selección mexicana experimenta, no ha mostrado absolutamente nada”, dijo en principio.

Y continuó: “De ‘buenas intenciones’ ha estado lleno el juego mexicano de esta noche en Orlando… Hasta ahí nada más… NO hay ‘nada nuevo’ que nos quite el sueño rumbo a Catar”. Mientras que sobre el desempeño de la azul y blanco, no opinó.

El partido

La Selección Nacional de Guatemala obtuvo ayer un valioso empate (0-0) ante México, en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, resultado que le da esperanzas de cara a la Liga de Naciones de Concacaf y que la mantiene invicta en este 2022 bajo el mando del mexicano Luis Fernando Tena.

Este fue el cuarto amistoso del año para la azul y blanco, antes derrotó a Cuba (1-0), a Haití (2-1) y a El Salvador (4-0).

Ambas selecciones se alistan para el torneo regional, en junio, aunque para México este es el primer partido de preparación para el Mundial de Catar.

Tras el juego, el técnico Tena destacó la labor de su equipo. “Hubiéramos querido tener más el balón. En el segundo tiempo no pudimos llegar con claridad”, dijo el estratega, al destacar que “hay una gran disposición de los jugadores”. “El equipo juega con personalidad. Vamos por buen camino”, resumió.

