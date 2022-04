Cámara Penal ordena que Marco Pappa cumpla condena de 5 años de prisión

El exfutbolista Marco Pappa deberá cumplir una condena de 5 años de prisión inconmutables, ordenó la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Una condena de 5 años de prisión inconmutables por el delito de Violencia Contra la Mujer, es la condena que el exfutbolista Marco Pappa debe cumplir, según la resolución de la Sala Quinta de Apelaciones, que recientemente fue confirmada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La condena de Pappa es por haber cometido el delito de Violencia Contra la Mujer contra su expareja Andrea Aparicio, en enero de 2019.

“La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, con base en lo considerado y leyes citadas, declara: I) IMPROCEDENTE el recurso de casación por motivos de forma y de fondo interpuesto por Marco Pablo Papa Ponce, contra la sentencia del cinco de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente”, expresa la resolución a la que tuvieron acceso los medios de comunicación.

Por su lado, la defensa del exjugador encabezada por el abogado Gustavo Juárez dijo que no tiene conocimiento del tema: “A nosotros no nos han notificado, no sabemos nada”, expresó Juárez.

Recientemente

Cabe recordad que en febrero de este año el Tribunal Primero de Femicidio dictó sentencia de 5 años de prisión inconmutables, contra el exfutbolista Marco Pappa por el delito de Violencia Contra la Mujer en contra de Aparicio.

En ese entonces, Pappa se mostró mostró tranquilo tras escuchar la sentencia de 5 años, pues al final serían 7 meses más, aproximadamente, los que guardaría prisión, pues lleva poco más de 1.7 años privado de su libertad.

