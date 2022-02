Andrea Aparicio interactúa con usuarios en redes sociales luego de la sentencia hacia Marco Pappa

La expareja de Marco Pappa, Andrea Aparicio, publicó un mensaje en redes sociales luego de que se diera a conocer la sentencia sobre el jugador.

A través de su cuenta de Twitter, Andrea Aparicio, expareja de Marco Pappa, publicó un mensaje minutos después de conocerse la sentencia de 5 años de prisión inconmutable hacia el exfutbolista por violencia en su manifestación física en contra de su humanidad. Esto causó la interacción de algunos usuarios en redes sociales.

“En este día del amor he recibido la prueba de amor del mas grande, del que me llena de amor puro, del amor de dios”, publicó.

Luego de este mensaje, varios usuarios en redes sociales comentaron la publicación, la cual, hasta el momento de publicación de la nota, cuenta con más de 25 comentarios y 36 me gusta.

En el momento que Marco Pappa salga de prisión, “ojalá ya no lo busqués. Que cada quien elija su camino y punto”, fue una de las respuestas que recibió Aparicio. La respuesta de la expareja del jugador, quien invitó al usuario a “investigar bien” y dijo que quien la buscaba a ella era el mismo Marco Pappa.

Porque no investiga bien si no es el que me busca y me atosiga a mi ? 🤦🏻‍♀️

— Andrea Aparicio (@AndreaApariciou) February 15, 2022