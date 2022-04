¡Benzema elimina al campeón! El Real Madrid clasifica a semifinales

El Real Madrid se levantó “como el Ave Fénix” y selló su pase a semifinales de la Champions League tras eliminar al Chelsea. En la otra llave, el Bayern quedó fuera ante el Villarreal.

El Real Madrid selló su pase a las semifinales de la Champions League tras ganar la serie 5-4 al Chelsea. Perdió 2-3 en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los cuartos de final, este martes, pero ganó 3-1 en la ida. En la otra llave el Villarreal dio la sorpresa al eliminar al Bayern Munich 1-1 (1-2 global).

Abrió el marcador Mason Mount en el minuto 15, antes de que Antonio Rüdiger (51′) y Timo Werner (75′) ampliaran la cuenta para el Chelsea. Pero Rodrygo descontó en el 79 para nivelar la serie (4-4) y forzar a la prórroga.

En los tiempos extras Benzema fue protagonista al marcar (96′) el segundo de los merengues, para darle el pase al Madrid (5-4). En la siguiente llave el Madrid se enfrentará al ganador de la serie Atlético de Madrid vs. Manchester City, que se encuentra 0-1.

El juego comenzó con un Chelsea lanzado a darlo todo, presionando al Madrid en su campo y defendiendo hasta con “los dientes”.

Pero fue el Real Madrid el que intentó primero abrir el marcador en el minuto 10 con un tiro libre de Benzema, tras una falta de Vinícius cerca del área.

El Chelsea no tardó en reaccionar y a la primera que tuvo no falló. Mason Mount aprovechó un error defensivo del local para hacerse con el balón en la frontal, se metió al área entre los centrales y venció a Courtois con un potente remate en el minuto 15, para el 1-0.

Probó el Madrid de nuevo con un potente disparo de Benzema desde la frontal, pero Thiago Silva logró desviar al tiro de esquina en el 23.

Antes del descanso, el Chelsea volvió a tenerla con un disparo muy peligroso de Antonio Rüdiger desde el centro del área que salió desviado por muy poco. Con el 1-0 a favor de los “Blues” se fueron al descanso.

El vigente campeón de la Champions, no bajó la guardia en la segunda mitad, y era más en el Santiago Bernabéu. Apenas cinco minutos después del reincio, niveló la eliminatoria con un gran remate de cabeza de Rüdiger. El alemán cruzó el balón lejos del alcance de Courtois para poner el 2-0 (3-3 en el global).

El Real Madrid estuvo cerca de descontar en el 53 y en el 55, primero con un remate de Benzema que desvió James in extremis. Y luego, el guardameta Mendy se lució en una gran estirada para desviar el lanzamiento de tiro libre de Kroos. Mientras que en el 61 un remate de Valverde se fue cruzado por muy poco.

Y el Chelsea volvió a dar un buen susto al Madrid, con un remate de Marcos Alonso, pero su gol fue anulado tras la revisión VAR, porque el balón tocó su mano antes de ingresar a la portería.

Luego, un remate de Benzema se estrelló en el travesaño, antes de que llegara el tercero del Chelsea por medio de Timo Werner en el minuto 74. En otra pérdida en la salida de balón, Timo cazó el balón, dejó sentado a Casemiro y remató dentro del área para perforar el arco de Courtois.

Pero el Madrid volvió a la vida en el 79 cuando Rodrygo anotó el gol del descuento, 3-1, para nivelar 4-4 la serie. El brasileño recibió un centro de Modric y remató de primera para igualar la eliminatoria y desatar la locura en el Santiago Bernabéu.

🇫🇷 Karim Benzema = first French player to score 12 goals in a Champions League campaign (group stage to final) 👏

⚽️1⃣2⃣ Karim Benzema (2021/22)

⚽️0⃣8⃣ David Trezeguet (2001/02)

⚽️0⃣8⃣ Wissam Ben Yedder (2017/18)

⚽️0⃣8⃣ Kylian Mbappé (2020/21)#UCL pic.twitter.com/oD8qTs5Hi1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022