Karim Benzema brilla y guía el triunfo merengue ante el Chelsea

El delantero francés tuvo una noche de ensueño y con un un hat-trick impulsó el triunfo blanco en Londres (1-3).

Este miércoles se celebraron los partidos restantes de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Chelsea recibió al Real Madrid en Londres, y en simultáneo, el Villarreal se enfrentó al Bayern Munich en La Cerámica.

Con una brillante actuación de Karim Benzema, el Real Madrid se impuso ante el Chelsea en su visita a Stamford Bridge (1-3), el partido de vuelta se disputará la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Recital de buen futbol se vivió este miércoles en Stamford Bridge, Chelsea y Real Madrid protagonizaron uno de los mejores juegos de la temporada de la Champions League en Londres.

Los blancos dieron la cara en Stamford Bridge y con una sublime actuación de Karim Benzema se impusieron al Chelsea (1-3) en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Por los blues descontó el alemán Kai Havertz.

El primer gol llegó a los 21 minutos, preciosa jugada colectiva de los blancos a la contra, Vinicius centró y Benzema remató de cabeza donde poco pudo hacer Mendy para evitar la anotación blanca.

Tan solo dos minutos después, Benzema sellaría el segundo gol del juego, centro preciso de Luka Modric, que el francés remató alejando el disparo de la posición de Mendy, que poco pudo hacer para evitar la anotación.

Havertz descontó cerca de finalizar el primer tiempo con una gran habilitación de Jorginho y una pésima marca de Carvajal.

Baldazo de agua fría para los londinenses en el inicio del segundo tiempo, pésima salida de Edouard Mendy que le dejó el balón muy corto a Antonio Rüdiger, Benzema aprovechó el error y con el arco totalmente desprotegido selló su tercer gol del encuentro.

El astro francés, mostró su mejor versión, como lo ha venido haciendo en la temporada y con sus tres goles guió el triunfo blanco en Londres, la eliminatoria se decidirá el próximo martes en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Villarreal y Bayern Munich protagonizaron un entretenido partido en el estadio La Cerámica, el submarino amarillo salió avante y derrotó 1-0 a los bávaros con anotación de Arnaut Danjuma.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes a las 13:00 horas en el Allianz Arena.

Arnaut Danjuma has now scored 6 goals in 9 Champions League games this season 🔥#UCL pic.twitter.com/KgZQywSz4G

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022