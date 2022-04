Gran malestar provocó en los pilotos de la Fórmula 1 la advertencia de inspección de la ropa interior. Esto dijeron:

Reconocidos pilotos de la Fórmula 1 dejaron ver su molestia por la inspección de la vestimenta que deben utilizar los competidores y que según los altos mandos del FIA no se ha respetado en las últimas carreras. Todo surgió en la previa del GP de Australia que ganó este domingo Charles Leclerc.

Según una publicación del sitio “Motorsport”, el reconocido piloto Pierre Gasly habló con ironía sobre lo ocurrido y le envió un mensaje al director de carrera, Niels Wittch, para que revisara la indumentaria a cada corredor.

Y es que Wittch habría sido quien ordenó insistir con la ropa reglamentaria establecida por el Apéndice L del Código Deportivo Internacional de la FIA.

Totally unstoppable, @Charles_Leclerc 👊

He grabs his fourth win in Formula 1 with a stunning display in Australia 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/Mhj1myxOSO

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022