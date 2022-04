Charles Leclerc se luce y conquista el Gran Premio de Australia

Charles Leclerc (Ferrari) conquistó con autoridad este domingo el Gran Premio de Australia, marcado por el abandono de su rival por el título, el campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull).

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó el domingo el Gran Premio de Australia, imponiéndose al Red Bull del mexicano Sergio Pérez en la tercera prueba del Mundial de F1.

El británico George Russell (Mercedes) completó el podio al final de una carrera marcada por el abandono del actual campeón del mundo, el holandés Max Verstappen (Red Bull), que sufrió un problema mecánico.

The passion, fire and intensity of a reinvigorated @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc is beautiful to see ❤️#AusGP #F1 pic.twitter.com/wjTWafUrR4

— Formula 1 (@F1) April 10, 2022