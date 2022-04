El seleccionador holandés Louis van Gaal sufre un cáncer de próstata

"He pasado por tantas dificultades en mi vida, de enfermedad y de muerte, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias", explicó.

El seleccionador holandés Louis van Gaal admitió este domingo en una entrevista televisada que sufre un cáncer de próstata desde hace un tiempo, una enfermedad que no le impedirá dirigir a la ‘Oranje’ en el Mundial de Catar-2022, según el propio técnico.

Los jugadores “no lo saben”, declaró Van Gaal, de 70 años, al canal RTL, añadiendo que ya se ha sometido a 25 sesiones de irradiación, varias de ellas por la noche tras dirigir entrenamientos de los internacionales holandeses.

#AHORA Louis Van Gaal anunció que está batallando contra un cáncer de próstata muy agresivo, pero la enfermedad no le impedirá dirigir a Países Bajos en el Mundial de Catar. Vía: @AFPespanol pic.twitter.com/5csFE5ZozB — PublinewsGT (@PublinewsGT) April 3, 2022

“Esto forma parte de mi vida”, añadió en esta entrevista concedida con motivo del próximo estreno de una película sobre su trayectoria que se titulará ‘Louis’.

“He pasado por tantas dificultades en mi vida, de enfermedad y de muerte, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias”, explicó.

Su tercera etapa

Van Gaal cumple con su tercera etapa al frente de la selección holandesa de fútbol, tras 2000-2001 y 2012-2014.

Siempre directo en su manera de hablar, Van Gaal también desató la polémica en marzo al tildar de “ridícula” la decisión de organizar el próximo Mundial en Catar, acusando a la FIFA de estar únicamente motivada “por el dinero y los intereses comerciales”.

#ÚLTIMAHORA El seleccionador holandés Louis van Gaal admitió este domingo en una entrevista televisada que sufre un cáncer de próstata desde hace un tiempo, una enfermedad que no le impedirá dirigir a la 'Oranje' en el Mundial de Catar-2022, según el propio técnico #AFP pic.twitter.com/XMUAcxUgA6 — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 3, 2022

Holanda jugará la primera fase del Mundial (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) con la anfitriona Catar, Ecuador y con Senegal, con al que disputará el partido inaugural de la cita.

En 2021, el exentrenador de Ajax, Barcelona y Manchester United entre otros, se rompió la cadera cuando sufrió una caída mientras montaba en bicicleta.

