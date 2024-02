Louis Van Gaal revela las razones de su retiro definitivo del fútbol

[gallery link="file" ids="735290,735292,735295,735296,735300"]

🔎 Repasamos la trayectoria azulgrana del ex técnico del Barça Louis van Gaal, que ha anunciado su retirada https://t.co/0g1cwvfmsc pic.twitter.com/LsHQUsOjTQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 17, 2017

El histórico técnico holandés Louis van Gaal anunció su retiro definitivo del fútbol profesional, después de más de 25 años en los banquillos.

El entrenador nerlandés argumentó que su decisión se debe a "razones familiares", informó este martes en el diario De Telegraaf.

"No creo que vuelva al oficio de entrenador", declaró el extécnico de clubes como Ajax, Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester United, entre otros. Van Gaal, además, dirigió a la selección de Holanda.

AFPFoto:

El último equipo del entrenador holandés fue el Manchester United, y aunque desde su salida de Old Trafford al finalizar la pasada temporada no dirigía, recibió ofertas muy lucrativas, entre ellas una de China.

"Han pasado tantas cosas en mi familia que es hora de afrontarlas", justificó Van Gaal, de 65 años, que recientemente sufrió la muerte repentina de uno de sus yernos, indicó De Telegraaf.

Tras abandonar Old Trafford Van Gaal no descartó seguir en activo. "Dije en su momento que paraba, después cambié inteligentemente a 'permiso sabático', pero ahora no creo que vuelva", dijo.

"No voy a fanfarronear, pero hay que mirar todos los países donde trabajé, los clubes a los que entrené y poco más quedaba por hacer", concluyó.

El Barcelona, club por el que pasó entre 1997-2000 y 2002-2003, dedicó un tuit al entrenador holandés, donde repasó su trayectoria.