Cristiano Ronaldo y su selección están concentrados en buscar su pase al mundial, por tal motivo no se ha pronunciado al respecto.

Stevo Pendarovski, presidente de Macedonia del Norte, envió una fuerte amenaza al capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, previo a que ambas naciones se jueguen el pase al Mundial de Catar 2022.

Por medio de su cuenta de Twitter, y luego de que Macedonia del Norte dejara fuera del mundial a los cuatro veces campeones de la copa del Mundo (Italia), Pendarovski publicó la siguiente “amenaza” dirigida al astro portugués:

Get ready @Cristiano, you are next! #WorldCupQualifiers 🇲🇰⚽️💪🏻 https://t.co/AuThwdTHDj

— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) March 24, 2022