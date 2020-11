Las dos selecciones que debutarán en la Eurocopa del próximo año

Ayer, Macedonia del Norte consumó su clasificación tras derrotar a la Selección de Georgia en el repechaje, logrando así una clasificación histórica.

Eslovaquia, Macedonia del Norte, Hungría y Escocia obtuvieron este jueves los últimos cuatro billetes para la Eurocopa–2020, aplazada a 2021 por la pandemia del covid-19, tras imponerse en sus respectivos duelos de repesca.

El torneo continental (11 junio-11 julio de 2021) conoce ya a sus 24 participantes, entre los que no estarán Irlanda del Norte, Georgia, Islandia y Serbia, los derrotados en la ronda de repechajes y que tendrá la participación de selecciones debutantes.

Con esto ya quedan conformados en su totalidad los grupos de la EURO 2020 que se tuvo que disputar este año, pero a raíz de la pandemia se pospuso para este 2021.

The #EURO2020 groups are set! 🤩

Which game are you looking forward to most?

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020