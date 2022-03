¡Canadá es la primera de Concacaf en clasificar al Mundial!

Después de 36 años la selección de Canadá vuelve a un Mundial. Este domingo selló su boleto a Catar tras vencer a Jamaica.

Con una goleada de 4-0 sobre Jamaica, la selección de Canadá celebró este domingo su regreso a una Copa del Mundo y se convirtió en la primera de Concacaf en asegurar su boleto a Catar.

A la escuadra norteamericana le bastaba con un empate ante la ya eliminada Jamaica en la penúltima jornada de las eliminatorias de la Concacaf para asegurar su presencia en el segundo Mundial de su historia, tras el de México-1986.

Los goles del triunfo en el BMO Field de Toronto (Ontario) fueron obra de Cyle Larin en el minuto 13, Tajon Buchanan en el 44, Junior Hoilett en el 82 y Adrian Mariappa en propia puerta en el 88.

