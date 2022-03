Boletos para el New York City-Comunicaciones salen a la venta

Ya están a la venta los boletos para ver el juego entre el New York City y Comunicaciones, por la Liga de Campeones de Concacaf, anunció el club estadounidense.

El club estadounidense, New York City, anunció que ya están a la venta los boletos para el partido en el que recibirán a Comunicaciones por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Y el club de la MLS anunció este lunes que ya están a la venta los boletos para el partido que se llevará a cabo el martes 8 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Pratt & Whitney.

Cabe mencionar que los cremas cumplieron con su papel de favoritos en la llave de octavos a la que llegaron como campeones de la Liga Concacaf.

En la fase anterior, los cremas dejaron en el camino al Colorado Rapids, también de la MLS, al que derrotaron en la tanda de los penaltis.

Luego de haber ganado el partido de ida 1-0 y haber perdido el de vuelta por el mismo marcador, el pase a los cuartos se definió en los penaltis, en donde el portero Kevin Moscoso fue determinante, al final se clasificaron 4-3.

Tix for Leg 1 vs. Communicaciones in Connecticut now on sale 🎟⬇️ #NYCFC

— New York City FC (@NYCFC) February 28, 2022