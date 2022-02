Comunicaciones ya conoce las fechas y horas para enfrentarse a New York City FC

La Concacaf publicó este viernes el horario que tendrán los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y Comunicaciones ya conoce sus horarios.

El único representante de Guatemala y Centroamérica en la Liga de Campeones de la Concacaf, Comunicaciones, conoció este viernes sus horarios para la serie de cuartos de final ante New York City FC.

El duelo de ida

Cremas y neoyorquinos inaugurarán la serie de cuartos de final y tendrán su primer enfrentamiento en Estados Unidos el martes 8 de marzo de 2022 en el Rentschler Field at Pratt & Whitney Stadium, Hartford en Connecticut a las 19 horas.

El duelo de vuelta

La serie entre Comunicaciones y New York City FC será la primera en dar a conocer un semifinalista en el campeonato, el duelo de vuelta se llevará a cabo el 16 de marzo a las 18:horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

El resto de llaves

Cuartos de Final – Partidos de Ida

Martes, 8 de marzo de 2022

10:00 pm (7:00 pm) Seattle Sounders FC vs Club Leon – Lumen Field, Seattle, WA, USA

Miércoles, 9 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) New England Revolution vs Pumas UNAM – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

10:00 pm (9:00 pm) Cruz Azul vs CF Montreal – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Cuartos de Final – Partidos de Vuelta

Martes, 16 de marzo de 2022

10:15 pm (8:15 pm) Club Leon vs Seattle Sounders FC – Estadio León, León, México

Miércoles, 16 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) CF Montreal vs Cruz Azul – Olympic Stadium, Montreal, Canadá

10:15 pm (8:15 pm) Pumas UNAM vs New England Revolution – Estadio Olimpico Universitario, Ciudad de México, México

Según el reglamento de la competencia, los ganadores de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 de los octavos de final jugarán el partido de vuelta en casa (los gráficos a continuación muestran los números de enfrentamiento y el camino de cada club hacia la final).

A los cuartos de final le seguirán las semifinales en abril, la final de ida a finales de abril y la final de vuelta la primera semana de mayo.

