Chelsea se encamina a los cuartos de final tras vencer al Lille

Havertz y Pulisic le dieron el triunfo al Chelsea, mientras que en la Cerámica, el Villarreal y la Juventus empatan 1-1.

El Chelsea dio el primer golpe en busca de los cuartos de final de la Champions League tras derrotar por 2-0 al Lille en la ida de los octavos en el Estadio Stamford Bridge, mientras que en la otra llave el Villarreal y la Juventus empataron 1-1.

Kai Havertz abrió el marcador en el minuto 8, mientras que Christian Pulisic selló el resultado en el 63.

Este resultado le da una leve ventaja a los “Blues”, que deberán resolver la serie en Francia, el 16 de marzo.

El Chelsea tuvo la primera ocasión de anotar en el minuto 4, pero Havertz no acertó a rematar bien en el área chica tras pase de Azpilicueta.

Pero tan solo cuatro minutos después, el mismo Havertz abrió el marcador. Tras un tiro de esquina, el alemán, entró por medio de toda la defensa y cabeceó picado para marcar el 1-0, el único durante la primera parte del encuentro.

Por su parte, el Lille intentó nivelar las acciones en el minuto 11, primero con un mal despeje de Rüdiger, que casi anota en propia puerta tas un pase de Renato Sanches, y luego en un tiro de esquina con varios rechaces.

El visitante reaccionó bien tras el gol y buscaba hacer daño con llegadas de Renato Sanches, pero no podía, y conforme avanzaban los minutos, el partido entró en un tramo de tranquilidad.

How good was this guy again tonight? 😎#CheLil pic.twitter.com/EyXsZbq4aK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 22, 2022