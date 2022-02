¡Campeones! Chelsea conquista por primera vez el Mundial de Clubes

Con goles de Lukaku y Havertz, el Chelsea derrotó 2-1 al Palmeiras en tiempos extras y se corona como campeón del mundo por primera vez.

Con un gol de penal transformado por el alemán Kai Havertz en la prórroga (117), el Chelsea conquistó el Mundial de Clubes por primera vez en su historia tras imponerse 2-1 al Palmeiras, este sábado en Abu Dabi.

En los 90 minutos reglamentarios, el belga Romelu Lukaku adelantó a los ingleses al inicio de la segunda parte (54), pero Raphael Veiga empató desde el punto de penal 10 minutos después para el campeón de la Copa Libertadores, que no pudo sumar su primer título en el Mundial de Clubes.

El sueño de los brasileños se esfumó a apenas unos minutos del final, cuando el árbitro australiano Chris Beath consultó el VAR por una posible mano dentro del área de Luan Garcia que acabó señalando el penal transformado por Havertz.

En un final aciago para el central brasileño, Garcia fue expulsado en el descuento por un derribo a Havertz cuando el delantero alemán encaraba solo al arquero Weberton (120+6).

Con este triunfo, el Chelsea mantiene el dominio de Europa en este torneo, que perdió por última vez en 2012, cuando precisamente el equipo inglés cayó frente a otro rival brasileño, Corinthians.

Vigente doble campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras de Abel Ferreira se queda sin el sueño de inscribir su nombre en el palmarés del Mundial de Clubes, junto a Corinthians, Sao Paulo e Inter de Porto Alegre.

