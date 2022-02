Ellas se atrevieron a hablar de la violencia de Marco Pappa

Tres han sido las víctimas de Marco Pappa que rompieron el silencio y dieron a conocer las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que sufrieron. Estas son sus historias:

A 5 años de prisión inconmutables fue condenado este lunes Marco Pappa, por el Tribunal Primero de Femicidio, una pena que sea justa o no, hace recordar a tres mujeres que dejaron atrás sus miedos y hablaron sobre las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que sufrieron a manos del exfutbolista.

El historial de Marco Pappa ha trascendido más allá de la cancha, pues aunque ha sido uno de los mejores jugadores guatemaltecos de la última década, también es famoso por su historial de violencia.

Y para ello nos remontamos a las historias de la comunicadora y reina de belleza de Estados Unidos, Stormy Keffeler; la modelo y empresaria Francesca Kennedy; y la última expareja de Pappa, Andrea Aparicio.

Stormy Keffeler

El caso de esta reina de belleza resonó en 2015 y fue uno de los más confusos. Pappa, que en ese entonces jugaba con el Seattle Sounders, resultó con una puñalada en el abdomen. Según publicaciones del “The Daily Mail Uk”, al 911 entró una llamada de Stormy Keffeler, en ese entonces pareja de Pappa, alertando sobre la herida que tenía el jugador. Finalmente ambos dijeron a la policía que no recordaban lo sucedido y el caso fue cerrado en 2016.

Sin embargo en 2020, Keffeler rompió el silencio y le reveló a la “Agencia Ocote” sobre las agresiones de las que fue víctima.

“Aunque mi relación con Marco Pappa fue breve, las cicatrices durarán para siempre. Él fue abusivo mental, emocional, sexual y físicamente conmigo. Me intimidó para que permaneciera en silencio acerca del abuso, argumentando que yo no tenía los recursos legales ni financieros, o la notoriedad para enfrentarlo. Me hizo creer que nadie me creería, porque, como solía decir: ‘Yo soy Marco Pappa’. En sus arranques de ira me rompió el teléfono, me robó mi dinero, mis tarjetas de crédito y mi tarjeta de identificación. Me golpeó con un teléfono de hotel, me ahorcó y me violó. En nuestros últimos días juntos, él puso un cuchillo en mis mejillas y me dijo el poco valor que tendría como reina de belleza si él lo hiciera”, le dijo Stormy a la “Agencia Ocote” por medio de un correo electrónico.

Incluso, tras conocerse el caso de Andrea Aparicio, Stormy le mostró su apoyo con dos videos de archivo en sus redes sociales, posts que fueron comentados por la también modelo y empresaria, Francesca Kennedy, otra víctima de Pappa. “Te quiero, gracias por compartir tu historia”, escribió.

Francesca Kennedy

En 2028 Pappa volvió al “ojo del huracán”, esta vez por una denuncia de la modelo y empresaria guatemalteca con ascendencia estadounidense, Francesca Kennedy.

Ella lo denunció por haberla agredido físicamente después de haber discutido por una infidelidad de él, además confirmó que no era la primera vez que la golpeaba.

En noviembre de ese mismo año, Pappa se declaró culpable del delito de Violencia Contra la Mujer en su Manifestación Física, y por ser la primera vez en ser declarado culpable, se le condenó a 5 años de prisión conmutables debiendo pagar Q9 mil y tuvo que pedir disculpas públicas a la víctima para evitar ir a prisión.

Andrea Aparicio

Sin embargo, por el caso de Andrea Aparicio, en el historial de Pappa aparecen tres denuncias por violencia. En enero de 2020 el exjugador se declaró culpable de Violencia Contra la Mujer en un juzgado de Quetzaltenango, una denuncia que el Ministerio Público siguió de oficio luego de que Aparicio decidió retirarse el caso. En ese entonces, el juez dictó una condena de 5 años de prisión, conmutables, por Q. 9,125.

El segundo incidente con Andrea Aparicio ocurrió el 26 de julio de 2020. En ese entonces la Policía Nacional Civil confirmó la captura de Marco Pappa por violar el toque de queda y “escandalo en la vía pública”.

Sin embargo, después trascendió que ese día Aparicio pidió ayuda pues había sido víctima de agresiones de parte del entonces jugador de Municipal.

Pero el Juzgado de Femicidio otorgó al deportista falta de mérito por el delito de Violencia Contra la Mujer, porque no había pruebas suficientes para ligarlo a proceso, pues Aparicio no declaró. Entonces, Pappa pagó una multa de Q4 mil y quedó en libertad.

Pero en agosto del mismo año, Andrea decidió contar su historia en las redes sociales, denunciando las agresiones de las que fue víctima, en las imágenes que se hicieron rápidamente virales, mostraba golpes, que aseguró, fueron propinados por Pappa.

“Temo por mi vida, me han amenazado, me están coaccionando con llamadas pidiéndome que firme unpapel desestimando todo lo que con valentía pude sacar a luz”, expresó en ese entonces, Aparicio, en un comunicado en sus redes sociales.

La tercera denuncia de Andrea ocurrió el año pasado, cuando aseguró haber sido lastimada nuevamente por el exjugador, en una visita a Mariscal Zavala, aunque el cao fue cerrado rápidamente.

Pese a que solo son tres las mujeres que han dado a conocer sus historias de violencia a manos de Marco Pappa, se cree que hay más, que han preferido el silencio.

