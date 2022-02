Marco Pappa rompe el silencio: “No es una sentencia firme”

Luego de conocer su condena de 5 años inconmutables, el exfutbolista Marco Pappa, rompió el silencio y dio declaraciones. Mira todo lo que dijo:

El exfutbolista Marco Pappa fue condenado este lunes, por el Tribunal Primero de Femicidio, a 5 años de prisión inconmutables por el delito de Violencia Contra la Mujer y tras salir de la audiencia rindió sus primeras declaraciones.

Y es que luego de la solicitud del Ministerio Público, que pedía 12 años de prisión, Pappa se mostró tranquilo tras escuchar la sentencia de 5 años, que al final, serán 7 meses más, aproximadamente, los que guarde en prisión, pues lleva poco más de 1.7 año privado de su libertad.

A su salida, Pappa se mostró positivo y atendió a la prensa y habló un poco sobre el caso, su futuro y lo que espera.

Lo que dijo Marco Pappa

“Muchas persona o conocían los procesos legales como yo no los conocía, yo solo conocía de futbol, pero esto sigue, todavía no es una sentencia firme, vamos a ver que sigue para mi proceso”, dijo en principio.

Y continuó: “Muchas personas no saben cómo son estas cosas, nada más se atreven a juzgar a señalar y cualquier puede hablar de estas situaciones, pero nos damos cuenta al final del día que hay que seguir adelante”.

“Agradezco el cariño sincero de las personas que han estado al pendiente de mí, lastimosamente yo no estuve pendiente de estas cosa, pero me comentan mi familia y amigos. Les agradezco y les digo que me mantendré fuerte para salir como una mejor persona, que al final de eso se trata”, agregó.

Mientras que sobre la pregunta de si piensa volver a las canchas, respondió: “Me encanta jugar, no sé si volveré de manera profesional o no, ya viví una linda carrera, pero si algún día se me da estar en algún campo lo voy a hacer y lo voy a disfrutar”.

Pese a que uno de sus abogados dijo que Pappa se incorporará al San Pedro FC, de la Segunda División, el exjugador solamente expresó “ya veremos, es parte de una negociación”, al ser preguntado si se uniría al cuadro lagunero.

Para finalizar, Marco dijo que se mantiene entretenido en prisión, haciendo ejercicios “un poco de todo”, manifestó.

