VIDEO. Aficionado violento ataca a golpes a jugador del Nottingham

Un seguidor del Leicester saltó furioso a la cancha y atacó a golpes a un jugador del Nottingham Forest, que este domingo eliminó al campeón de la FA Cup por goleada.

El aficionado del Leicester no soportó ver cómo su equipo quedaba eliminado de la FA Cup por goleada ante el Nottingham Forest y enfurecido saltó a la cancha y atacó a golpes a un jugador del equipo de la Segunda División.

Y es que para sorpresa de la afición, el Leicester fue goleado por 4-1 a manos del Nottingham Forest, de la Segunda División, en la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), lo que desató la furia del seguidor.

El aficionado saltó al campo de juego y buscó al grupo de jugadores del cuadro local que festejaba el triunfo. Al estar cerca comenzó a lanzar golpes con los puños, alcanzando a uno de los futbolistas.

Este hecho, que se hizo viral rápidamente, dejó en evidencia la falta de seguridad del estadio, pues los agentes tardaron varios segundos en reaccionar y detener al agresor.

La clasificación del Nottingham fue la gran sorpresa del día, después de que el Liverpool cumpliera sin sobresaltos con una victoria 3-1 sobre el Cardiff, otro equipo de la segunda categoría.

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!

Give him a lifetime ban now! 😡#FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 6, 2022