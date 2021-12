Manchester City derrota al Leicester y se afianza en el liderato de la Premier League

En la actividad del tradicional 'Boxing Day' de la Premier League, los dirigidos por Pep Guardiola derrotaron 6-3 a los 'Foxes' en el Etihad Stadium.

Tradicionalmente uno de los días más señalados en la Premier League es el ‘Boxing Day‘, que no fue tan festivo este año, ya que Gran Bretaña y los clubes de la Premier League hacen frente a un exponencial número de casos de la variante ómicron; tres partidos programados para el domingo fueron aplazados.

Si el año pasado una gran parte de los aficionados ingleses tuvieron que seguir los partidos en casa debido a las puertas cerradas, esta temporada son los jugadores los que no acuden a la llamada.

Cerca de un centenar de casos positivos en el seno de las plantillas y de los cuerpos técnicos de los clubes de élite fueron registrados la semana pasada, mientras el Reino Unido sufre un número récord de contagios de covid-19, pese a eso, hubo varios partidos este domingo en la actividad del ‘Boxing Day’

