Canadá vence a Estados Unidos y da un paso gigante hacia Catar

Mientras Canadá sigue al mando del octogonal de Concacaf, la selección de Estados Unidos volvió a exhibir una preocupante falta de creatividad y puntería en ataque.

El combinado de Canadá se impuso este domingo por 2-0 a Estados Unidos y consolidó su liderato en el Clasificatorio de Concacaf, ahora palpita su primera clasificación al Mundial en 36 años.

El delantero Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 7 y Samuel Adekugbe lo cerró en el 90+5 para júbilo de los aficionados del Tim Hortons Field de Hamilton (Canadá).

A falta de cuatro partidos por disputar, Canadá suma 22 puntos en lo más alto del octogonal, donde sigue invicto pese a la ausencia de su estrella, Alphonso Davies, por miocarditis.

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) January 30, 2022