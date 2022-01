Para el técnico Edy Espinoza el tema de Ana Lucía “está cerrado”

El técnico Edy Espinoza se mostró molesto y elevó el tono al ser cuestionado por la no convocatoria Ana Lucía Martínez a selección, “es un tema cerrado”, dijo. Vea sus declaraciones:

Publicidad

Muy molesto y con tono elevado, el técnico de la selección femenina, Edy Espinoza, se refirió en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, a la no convocatoria de Ana Lucía Martínez para los juegos de eliminatorias, y dejó claro que es un tema cerrado.

Un día después de que Analú publicara un video en el que dice que es injusto que se tache su trabajo, Espinoza fue abordado en una entrevista por “El Mejor Equipo”, y habló molesto y con tono elevado.

¿Por qué decidió no convocar a Ana Lucía?

Ese tema lo hemos cerrado. Nos interesa enfocarnos en los dos partidos de eliminatorias que tenemos el 16 y 19 de febrero, estamos enfocados en las jugadoras que van a dar la cara por Guatemala.

¿Tuvieron comunicación con Ana Lucía?

No. Hubo 4 partidos donde nos pudo demostrar cosas y el análisis de los 4 partidos bastó para tomar esta decisión. Con todo respeto, el tema está cerrado, no nos interesa en este momento. Me da tristeza que tenemos un grupo que jugadores que ha venido trabajando con mucho esfuerzo y sacrificio y no les pongan atención a las jugadoras que verdaderamente van a dar la cara por Guatemala y que son importante para el país.

Pero Ana Lucía no es cualquier jugadora…

¿A cuántos mundiales femeninos hemos ido? Queremos intentar ir a un mundial, estamos tratando de meter jugadoras que vayan a un mundial, para eso me contrataron y si no lo logro las consecuencias las dirá la federación. En este momento estoy enfocado en dos selecciones, en la mayor y sub 20 y con las dos tengo competencias en febrero.

Usted dijo que Ana Lucía es indisciplinada…

Hablé de indisciplina táctica, de no acatar órdenes del técnico para realización de movimientos defensivos u ofensivos que tenemos establecidos, ese es el tema, por eso digo estoy enfocado en mis jugadoras amateur para lograr clasificar a un mundial.

Gerardo Paiz dijo que Ana Lucía no vino por gastos económicos…

A mí me corresponde hablar del tema deportivo, no puedo decir nada más.

¿Ana Lucía tiene las puertas cerradas con usted?

En Guatemala hay 7 millones de mujeres y ninguna tiene las puertas cerradas.

¿Vio el video de Ana Lucía?

He tenido mucho trabajo y no me he ocupado soy muy poco para redes sociales, no me he ocupado de lo que ha pasado

¿A nivel del grupo de jugadoras se tocó el tema?

En ningún momento se tocó el tema, ellas están convencidas de lo que están haciendo, están trabajando para ganarse un puesto, todas van a estar al ojo del cuerpo técnico y las que estén en condiciones el próximo 16 tomarán parte de esta eliminación.

¿La decisión se tomó porque está satisfechos del trabajo realizado?

Estamos enfocados en tratar de ganar del próximo 16, somos un equipo técnico fortalecido, no somos entrenadores del montón, somos capacitados y sentimos que tenemos la posibilidad de poder clasificar a un Mundial. Esta selección ha entrenado durante un año continuo, no hemos parado.

Pero no han trabajado continuamente con las jugadoras legionarias… Quedarán fuera varias para hacerle espacio a las que vienen del extranjero…

Pueden revisar las convocatorias y sacar un análisis, estarán las que tienen que estar, no podemos meter a todas.

Entonces no tiene un año trabajando con un grupo compacto…

¿Saben desde cuándo está Leslie Ramírez entrenando? Si no tienen información de la selección qué podemos hablar. Ya di una explicación lógica, pero ustedes quieren una polémica donde no la hay.

La mejor jugadora de Guatemala no está convocada para la eliminatoria, con ella o sin ella se darían los mismos resultados…

Esperamos que no sea así, esperamos que nuestra selección gane, hemos trabajado y nos hemos preparado para que no nos pase lo que ustedes están deseando.

#LoMásVisto | "Te entiendo muy bien (Ana Lucía Martínez), esto pasa por siempre querer estar y aportar, yo también lo viví", comentó Carlos Ruiz ⚽️🇬🇹 https://t.co/6kN1VAWxrF — Publisports (@Deportes_PN) January 26, 2022

Ese no es nuestro deseo, es una predicción, nunca hemos trabajado adecuadamente, no hemos hecho cosas diferentes para tener resultados diferentes, con un mismo asesor que ha fracasado antes y que determina quién debe llevar el gafete en selección…

Imagino que se refiere a Benjamín Monterroso. Él es una parte importante y la parte principal de lo que estamos haciendo y yo ejecuto las ideas de todo el cuerpo técnico y las cosas que estamos haciendo son diferentes para tener resultados diferentes.

¿Le alcanza su futbol para conseguir el objetivo?

Los invito a que vayan a ver un entrenamiento y vean el trabajo que hemos hecho, no trabajo para Edy Espinoza o Gerardo Paiz, si no para el pueblo de Guatemala. Hay jugadoras en este plantel con calidad y capacidad. Estoy convencido de que lo tengo.

Para escuchar la discusión completa puede entrar al live del Súper Deportivo de este miércoles 26 de enero y sintonizar desde el minuto 59.

(Visited 285 times, 285 visits today)