“Tuve una plática amena” con Luis Tena, revela Amarini Villatoro

Amarini Villatoro dice que conversó con el nuevo seleccionador nacional, Luis Fernando Tena, a quien considera dejó una nueva generación de jugadores.

El ex técnico de selección nacional, Amarini Villatoro, reveló que sostuvo una conversación con el nuevo estratega de la azul y blanco, Luis Fernando Tena, para hablarle del recambio generacional y cree que le dejo al nuevo seleccionador “una buena base de jugadores”.

Luego de su paso por la bicolor, Amarini Villatoro, fue contratado para dirigir al Municipal Pérez Zeledón, de la Primera División de Costa Rica, del que también conversó en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”.

Pero Amarini también se refirió a los momentos de tensión que vive Costa Rica, en busca del pase al Mundial de Catar, pues este jueves tiene un partido “de vida o muerte” ante Panamá.

¿Conversaste con el técnico Luis Tena?

Tuvimos una plática amena por teléfono, siempre estamos a la orden para poder colaborar en las cosas que creemos que hicimos bien y en las que no, que sirvan para no cometer los mismos errores. Platicamos de lo vivido en la eliminatoria, de cómo llegamos y cómo dejamos al equipo y del recambio generacional. Nos costó con jugadores con cero partidos en selección, considero que existe una base buena para empezar con varios jugadores con 15 o 20 partidos en selección con un poco más de madurez en el plano internacional. Como buen guatemalteco le deseo lo mejor a mi selección, si la sele anda bien, los guatemalteco que trabajamos en el ámbito del futbol vamos a ser bien vistos.

Y hablando de tu trabajo en Costa Rica, ¿cuál es tu balance en el inicio del torneo?

No estamos satisfechos, teníamos más de expectativas. Creo que si hay un resultado que lamentar de las 3 primeras jornadas es en casa porque se pelea descenso y dejamos ir puntos con Grecia. Sumamos solo 2 puntos en 3 partidos y en nuestra proyección estaba sumar entre 5 y 6 puntos en las primeras fechas. Pero considero que ha habido evolución, hemos ido de menos a más y estamos mostrando cosas interesantes. Nos hemos visto más coordinados dentro de la cancha, vamos mejorando día a día.

Es importante lograr regularidad…

Creo que hemos caído en esa irregularidad que generalmente le pasa a todos los equipos, no contamos con una plantilla tan amplia, nos las ingeniamos y muchas cosas es bueno porque es parte del aprendizaje, esa madurez como técnico que se va teniendo. El juego lo cerramos mal en una cancha complicada ante un rival que venía de ganarle a Saprissa de visita, es la primera vez que visitaba a San Carlos, no es pretexto, pero son cosas que uno como entrenador debe ir conociendo.

¿Te ilusiona saber que tu equipo está cada vez mejor?

Hemos evolucionado, el equipo se ve más compacto a lo que veníamos mostrando el torneo pasado. Desde el cierre del torneo pasado se vio una mejoría, de 7 partidos ganamos 5 y es lo que nos tiene un poco lejos del último lugar. Pasamos momentos frustrantes, una etapa muy crítica que nos ha dejado cosas positivas, porque ahí es cuando uno como entrenador tiene que ser más maduro, estar tranquilo, ser paciente y tener sabiduría para tomar decisiones, eso es parte de ese aprendizaje.

El descenso es mucha presión…

Nunca me había tocado pelear descensos y llegar a un equipo a mitad de torneo, es la primera vez que me tocó llegar así, pero ahora tenemos más confianza en que el equipo pueda salir de ahí. Debemos ser claros, el equipo está para no descender, la directiva y aficionado tiene claros los objetivo y la inversión en el plantel. Claro, uno quiere ser campeón, dar la sorpresa, pero no es la realidad futbolística, tampoco se ha invertido para estar en último lugar, toca jugar y esperar dar la sorpresa.

Y en otro tema, ¿cómo es el ambiente en Costa Rica, por la eliminatoria?

Es un tema muy tenso porque los equipos acá han tedio la costumbre de tener mucho recurso económico en cuanto a patrocinadores. Ir a un mundial genera muchos recursos y hay equipos que hacen un presupuesto basado en los premios que puedan recibir con ir a un Mundial, la repartición del premio del boleto al mundial y que Costa Rica le ha ayudado para mejorar la infraestructura y el trabajo de base.

Hay un ambiente tenso porque es un partido de vida o muerte con Panamá, en el que prácticamente se juegan el último chance para seguir en la pelea del boleto al Mundial y van contra una selección con muchos jugadores en el exterior, un equipo fuerte y bueno. No es para nada fácil , pero no deja de ser Costa Rica y ellos en los momentos difíciles logran sacar la casta. Mañana es un partido muy importante para ellos.

