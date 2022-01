VIDEO. En gran exhibición Nadal se clasifica a los cuartos en Australia

El español, Rafael Nadal, dio otro gran paso en busca de ganar el primer Grand Slam de 2022, con lo que alcanzaría un récord importante.

El reconocido tenista, Rafael Nadal, se clasificó este domingo para los cuartos de final del Open de Australia luego de haber superado al francés Adrian Mannarino. En la próxima ronda se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov, que dio la sorpresa al eliminar al alemán Alexander Zverev.

El canadiense Denis Shapovalov, decimocuarto de la clasificación ATP, dio la sorpresa al derrotar al tercer jugador mundial, el alemán Alexander Zverev, uno de los candidatos al título, y será el rival en cuartos de Nadal, que ganó sin problemas al francés Adrian Mannarino.

Nadal, veinte veces campeón de Grand Slam, que busca un 21º título que le colocaría en solitario con el récord de triunfos en torneos mayores, solo pasó apuros en el primer set, en el que tuvo que jugar tie-break de 28 minutos, para imponerse por 7-6 (16/14), 6-2 y 6-2.

