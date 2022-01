Rafael Nadal conquista el ATP 250 Summer Set de Melbourne

Tras cinco meses de ausencia, el tenista español conquistó el ATP 250 Summer Set de Melbourne a una semana de su participación en el Australian Open.

Rafael Nadal conquistó el torneo ATP 250 Summer Set de Melbourne en su regreso al circuito luego de cinco meses de ausencia, al derrotar al estadounidense Maxime Cressy (112º) por 7-6 (8/6), 6-3 este domingo, a ocho días del Abierto de Australia (17-30 de enero).

Nadal, de 35 años y N.6 del mundo, apenas había jugado un par de partidos en Washington desde su semifinal perdida en Roland Garros el pasado mes de junio, lastrado por sus recurrentes problemas en el pie izquierdo. El mallorquín, además, se contagió de covid-19 a finales de diciembre durante un torneo de exhibición en Abu Dabi.

Very happy to be back playing after all this months… and winning 😊

