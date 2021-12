“En estas instancias la estrategia cambia”, dice Roberto Montoya

El técnico de Antigua GFC, Roberto Montoya, se refirió a su rival en las semifinales, su compatriota Roberto Hernández, y dijo que aunque no le haya ganado en la fase regular, ahora todo es diferente.

Sin temor y sin excusas, así aseguró el mexicano Roberto Montoya, llegará su equipo a la llave de semifinales ante Malacateco, equipo al que Antigua no pudo vencer en la fase regular.

El estratega “panzaverde” está convencido de que su equipo está haciendo bien las cosas. “Queremos jugarle de tú a tú a Malacateco”, nos dijo.

¿Has enfrentado a Roberto Hernández?

No recuerdo haberme enfrentado a Roberto, hemos coincidido en varios momentos de capacitaciones y diplomados. Nos conocemos, un tiempo me tocó dar clases en una escuela y le di algún curso.

¿Tu equipo llega a la liguilla como lo esperabas?

Con lo que demostraron el sábado se acerca a lo que pretendo. No quiero escucharme ‘agrandado’, pero el equipo entra a la liguilla en el momento ideal, sobre todo por el posicionamiento del equipo en la cancha, es un equipo que llega maduro, que tácticamente sabe a lo que jugamos y eso me deja tranquilo

¿Afecta jugar a las 11 en Malacatán?

Es normal, ellos quieren sacar ventaja de su condición, de su cancha, tendrán su argumento. El horario es válido, nosotros nos vamos a adaptar, no vamos a buscar excusas ni a lamentarnos, solo afrontaremos la situación cómo es y trataremos de sacar ventaja.

¿Tus jugadores pasarán la Navidad con sus familias?

En el futbol las vacaciones o reuniones son un sacrificio que hacemos tanto cuerpo técnico como jugadores. No vamos a cambiar el horario, es miércoles y sábado, la estrategia que utilizaremos será interna, para que los jugadores convivan con su familia. Para mí es la segunda Navidad que paso sin mi familia y hoy no será la excepción, así nos tocó y no cambiaremos.

¿Tienes bajas?

La única baja es la de Frank de León, pero me deja tranquilo el día a día, sobre todo que todos quieren jugar, el resto de la plantilla está trabajando y está preparado para enfrentar cualquier instancia y a cualquier rival. Estoy tranquilo, pero no relajado, tranquilo por lo que veo en defensa y en ataque, somos contundentes.

A Malacateco no se le ganó en el torneo…

A Malacateco, Santa Lucía y Municipal son equipos que no tuvimos la oportunidad de ganarles. Con Malacateco tuvimos buenos partidos, eso habla del nivel que hay, pero en estas instancias la estrategia es diferente a un partido de jornada. Vamos con la idea de ir a ganar, un resultado positivo es muy importante, trataremos de provocar más errores de ellos y nosotros equivocarnos lo menos que se pueda.

¿Cuál es tu agenda?

Mañana viajamos a Malacatán, jugamos miércoles, regresamos, el jueves entrenamos a las 18:00 horas, viernes nos concentramos, estamos por definir la hora de concentración para que los jugadores estén con sus familias y regresen al hotel de concentración a dormir. Marcaremos los tiempos para que estén con su familia y el partido será el sábado a las 18:00 horas, al siguiente día entrenaremos.

