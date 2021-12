Cristiano Ronaldo será el gran rival de España en la Liga de Naciones

La “Roja” tendrá como principal rival a la Portugal de Cristiano Ronaldo, sin embargo, no quedaron ubicados en el “Grupo de la Muerte”.

El sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-2023, que se llevó a cabo este jueves, le deparó a la vigente subcampeona, España, un duro rival, la Portugal del astro Cristiano Ronaldo, ambos compartirán el grupo 2 junto con Suiza y República Checa.

“De los tres que nos han tocado, tanto a Portugal como a Suiza ya les conocíamos, hemos jugado recientemente contra ellos. República Checa es una selección con la que no hemos tenido esa fortuna. Está bien, está ese estímulo. Motivados y con ganas de empezar la competición”, valoró el seleccionador de España, Luis Enrique Martínez

Portugal fue el vencedor de la Liga de Naciones en su primera edición, en 2019, pero no pudo estar en la Final a 4 en la segunda edición, algo que intentará corregir en la tercera.

“Tras ese sorteo, no tiene sentido designar favoritos. De aquí a entonces pueden cambiar mucho las cosas, los equipos están en transformación. Es un grupo consistente, muy consistente”, analizó el seleccionador de Portugal, Fernando Santos.

Francia, defensor del título al ganar el pasado octubre la segunda edición, tendrá por su parte como adversarios en el grupo 1 a Dinamarca, Croacia y Austria.

