Fecha, hora y dónde ver Comunicaciones vs. Guastatoya por la Concacaf

Comunicaciones y Guastatoya se enfrentarán este martes en busca del pase a la gran final de la Liga Concacaf y aquí te decimos dónde ver y seguir el partido:

Los clubes Comunicaciones y Guastatoya sostendrán este martes el juego definitivo por alcanzar la final de la Liga Concacaf, en un partido histórico pues por primera vez el balompié nacional tendrá representación en una final de este torneo.

De momento, los cremas tienen una leve ventaja por haber ganado 1-0 el juego de ida, pero Guastatoya no se dará por vencido. A los albos les bastará un empate para avanzar, mientras que el equipo de “pecho amarillo” deberá ganar 1-0 para forzar a los penaltis o vencer por dos goles de diferencia para clasificar.

Lugar y fecha

El juego se llevará a cabo este martes 30 de noviembre en el estadio Doroteo Guamuch Flores a las 21:00 horas, con presencia de afición crema.

Dónde ver y seguir el juego

La afición podrá ver el juego por “ESPN” y la televisión abierta, o seguirlo a través de nuestras diferentes plataformas. En Twitter @Deportes_PN y @PublinewsGT te llevaremos todas las incidencias de este enfrentamiento.

Además, entérate de notas curiosas, datos importantes y el lado “B” del juego, ingresando a nuestra página web: www.publinews.gt además, puedes disfrutar del encuentro con las voces de “El Mejor Equipo” de “Emisoras Unidas”, en el 89.7 FM.

Así avanzaron

Los cremas llegaron a estas instancias tras dejar en el camino al Alianza, de El Salvador, en los octavos y en los cuartos se impusieron al Saprissa, de Costa Rica.

Mientras que Guastatoya avanzó tras vencer al Alajuelense en los octavos de final y evitó los cuartos gracias a la eliminación del Olimpia y el Inter de Moengotapoe, por un acto de corrupción señalado por la Concacaf.

“Los dos equipos se van a jugar la vida, es una final adelantada lucharemos por el gran sueño que tenemos como institución. Cada equipo lo va a dejar todo en la cancha. Somos conscientes de que estamos a punto de lograr algo importante, no solo para nuestro club, si no para el el futbol de Guatemala y lucharemos por eso hasta lo último, no me cabe la menor duda de que mis jugadores van a entregarlo todo”, dijo el técnico de Comunicaciones, Willy Olivera.

Mientras que el estratega de Guastatoya, Daniel Guzmán, expresó: “Hoy embarga una emoción diferente, siento algo diferente, veo a todo el equipo con una revancha tremenda, veo coraje interno en cada uno de ellos. Están conscientes de que si queremos pasar a la siguiente ronda tenemos que jugar al tú por tú con un equipo que en el torneo es muy regular, pero Guastatoya está aquí porque ha sido la sorpresa de este torneo”

