VIDEO. El look de Messi y Antonela en la entrega del Balón de Oro

La llegada de Messi a la gala del Balón de Oro tuvo un toque especial por el encanto de su esposa, Antonela Roccuzzo. También asistieron Thiago, Mateo y Ciro.

Acompañado por su encantadora esposa, Antonela Roccuzzo y sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro, vestidos todos como él, la llegada de Messi estuvo llena de glamour.

El nuevo astro del PSG y la selección argentina llegó a la gala vestido de la misma forma que sus pequeños, con un traje negro con brillos mientras que su esposa lució un hermoso vestido dorado.

El galardón entregado por la revista France Football se llevó a cabo en el Teatro del Chatelet de París y la llegada de Messi fue uno de los momentos más esperados.

Lionel Messi is here! ✨ #ballondor pic.twitter.com/7dkKQneT09

Nada más bajaron del vehículo, las redes sociales explotaron con comentarios relacionados al look de los Messi: traje negro con brillos, camisa blanca y moño negro. Lo único diferente entre Leo y sus pequeños estuvo en los pies, zapatos negros y los niños con tenis blancos.

El argentino Lionel Messi, actualmente en el París SG, conquistó su séptimo Balón de Oro, el prestigioso premio que concede la revista France Football al mejor futbolista del año, en una ceremonia celebrada este lunes en la capital francesa.

La victoria en la Copa América el pasado julio, su primer trofeo en 16 años vistiendo la camiseta albiceleste, decantó las votaciones en detrimento del polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el italiano Jorginho (Chelsea), que completaron el podio.

Messi es el segundo jugador del PSG en hacerse con el Balón de Oro, pero el primero en conquistarlo vistiendo la elástica parisina, ya que el liberiano Georges Weah jugó la mitad de 1995 en el PSG, pero lo conquistó con los colores del AC Milan.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021