El coraje de Cristian Ronaldo contra organizador del Balón de Oro

Cristiano Ronaldo se mostró furioso contra Pascal Ferré quien reveló que el portugués le confió que quería retirarse con más Balones de Oro que Messi. Esto dijo CR7:

El portugués Cristiano Ronaldo se mostró furioso contra el organizador del Balón de Oro, Pascal Ferré al que acusó de mentiroso por decir que él le había confiado que quería terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi.

Las declaraciones de Pascal Ferré, editor de la prestigiosa revista France Football, se filtraron este fin de semana y en ellas si filtró la supuesta confesión de Cristiano Ronaldo, que según Ferré, le confió que su objetivo era retirarse con más premios que Messi.

Estas declaraciones molestaron al portugués, que no tardó en reaccionar y emitió un furioso comunicado.

“El desenlace de hoy explica por qué las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando dijo que le confiaba que mi única ambición era terminar mi carrera con más Balones de Oro que Lionel Messi. Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado el France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir”.

Además, Cristiano dejó clara su postura respecto a este premio: “Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Siempre gano para mí y para los clubes que represento, gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie. La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial”.

Con estas palabras, poco antes del inicio de la gala del Balón de Oro, Cristiano quiso aclarar la polémica tras las declaraciones de Ferré, quien le dijo a The New York Times: “Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho”.

