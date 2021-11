El United clasifica a octavos de la mano de Cristiano Ronaldo

Sin Ole Gunnar Solksjaer a los mandos el Manchester United se clasificó a los octavos de final de la Champions League, en un juego en el que CR7 fue protagonista.

El Manchester United se clasificó este martes para octavos de final de la Champions al imponerse 2-0 en el campo del Villarreal, que se jugará su pase a la siguiente fase en la última jornada. Cristiano Ronaldo guio el camino a la victoria.

Los tantos de Cristiano Ronaldo (78) y Jadon Sancho (89) afianzaron al Manchester en cabeza el grupo F con diez puntos, tres más que el Villarreal, segundo pese a la derrota, ya que la Atalanta (6) no pasó del empate 3-3 contra el Young Boys suizo.

Al Villarreal le sirve el empate en la última jornada frente al equipo de Bérgamo para meterse en los octavos de final del torneo europeo.

We heard you loud and clear all night, Reds 📣

Thanks to our travelling fans for your magnificent support on the road once again 👏#MUFC | #UCL pic.twitter.com/MZI5fD977s

— Manchester United (@ManUtd) November 23, 2021