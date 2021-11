Ole Gunnar Solskjaer deja de ser técnico del Manchester United

El exjugador Michael Carrick, será quien dirigirá al equipo de forma interina en los próximos partidos.

El Manchester United inglés anunció este domingo la marcha de su entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer debido a los malos resultados, el último una derrota 4-1 el sábado ante el Watford.

“Ole seguirá siendo para siempre una leyenda del Manchester United y con dolor hemos tomado esta difícil decisión”, escribió el club de la Premier League en un comunicado, en el que precisa que será el adjunto de Solskjaer, Michael Carrick, quien dirigirá al equipo de forma interina en los próximos partidos.

El noruego deja al equipo en séptima posición en la Premier, a doce puntos del líder Chelsea.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Se acaba la etapa de Solskjaer con los ‘Red Devils’

Llegado para suceder a José Mourinho, quien dejó un club desmotivado y sin unidad, Solskjaer logró mejorar los resultados, alcanzando la final de la Europa League y logrando el subcampeonato en la Premier la temporada pasada.

El United sólo ha ganado 4 de sus 13 últimos partidos entre todas las competiciones, ofreciendo a menudo una imagen de falta de alma y de ideas.

Official. Manchester United announce that Michael Carrick will now take charge of the team for forthcoming games, while Manchester United look to appoint an interim manager to the end of the season. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/90EWEg4JAF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

El Manchester United se jugará su continuidad en la Liga de Campeones el martes ante el Villarreal, el equipo que le ganó la final de la última Europa League.

Zinedine Zidane, que conquistó tres Champions League con el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo y Varane en sus filas, es el favorito para suceder a Solskjaer en las casas de apuestas. También suenan los nombres del técnico del Leicester Brendan Rodgers y del entrenador del Ajax Erik ten Hag.

Official and confirmed. Manchester United have parted ways with Ole Gunnar Solskjær, mutual agreement reached as confirmed by official statement 🔴 #MUFC It’s over. Ole leaves Manchester United job. pic.twitter.com/QRg94l87e8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

