VIDEO. Hamilton protagoniza gran remontada en el GP de Brasil

El vigente campeón, Lewis Hamilton, se coronó este domingo en el Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil, tras protagonizar una remontada memorable con la que recortó distancia con el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Aunque arrancó en la décima posición, tras una sanción de cinco plazas que coronó un fin de semana de tormento, el vigente campeón escaló posiciones hasta superar en la vuelta 59 de 71 a Verstappen, quien lideraba la competencia desde la largada, con fugaces interrupciones tras los ingresos a ‘pits’.

Once vueltas antes de rebasarlo, Hamilton empezó a calentar al público brasileño, rendido ante su talento en el hogar del legendario Ayrton Senna, con un ataque a su principal rival que terminó con ambos brevemente por fuera del circuito.

El finlandés Valtteri Bottas completó el podio y el 1-3 para Mercedes, ahora con once puntos de ventaja sobre Red Bull en el campeonato de constructores, que las fechas plateadas han ganado de manera ininterrumpida desde 2014.

“¡Qué carrera! El equipo hizo un gran trabajo, Valtteri hizo una gran labor. Con las sanciones, este es el fin de semana de carrera más difícil que he tenido”, afirmó emocionado Hamilton, vitoreado por los miles de brasileños que asistieron a la pista paulista.

YOU CAN DO ANYTHING YOU PUT YOUR MIND TO! This weekend is proof. We fought this battle on the track and I couldn’t be more proud of @mercedesamgf1 and my incredible teammate @valtteribottas who I couldn’t do this without. EU AMO BRASIL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 We keep fighting, keep pushing. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 14, 2021