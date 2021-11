Municipal celebra previo a enfrenarse a Comunicaciones en el Clásico

Municipal celebró su clasificación a la liguilla final con un triunfo ante Achuapa, aunque llegó a este partido con su pase asegurado, luego de la derrota de Cobán ante Guastatoya.

El equipo de Municipal tuvo un fin de semana sensacional, pues mantuvo su buen paso en la recta final de la fase de clasificación tras vencer con lo mínimo en su visita a Achuapa, en el marco de la jornada 19, pero además, porque selló su clasificación a la liguilla final del Torneo Apertura.

Achuapa 0-1 Municipal

El “Flaco” José Carlos Martínez anotó el único tanto del partido, para darle su novena victoria en el campeonato nacional.

Tras este resultado los rojos se mantienen en la cuarta posición con 32 puntos, a uno del vigente campeón Santa Lucía, mientras que Antigua GFC se mantiene de líder con 42, seguido de Comunicaciones (34).

Municipal llegó al estadio Manuel Ariza con la clasificación en el bolsillo, después de que Cobán Imperial, con 19 puntos, cayó en casa 0-1 en el duelo ante Guastatoya. Por su parte el equipo de “pecho amarillo” logró meterse a zona de clasificación, es séptimo (21).

Las acciones

El partido arrancó de ida y vuelta, pero sin mayores sobresaltos, ninguno de los dos equipos lograba llevar peligro al arco contrario.

Mientras los rojos intentaban tomar las riendas del juego por medio de Alejandro Díaz, Achuapa luchaba por encerrar al argentino y por encontrar espacios en el área visitante, pero la zaga roja lograba desarmar cualquier intento de los “cebolleros”.

Y fue el gol de Martínez el que apenas pudo ponerle algo de emoción al juego en el minuto 31.

Jaime Alas recibió un pase largo desde el medio campo, emprendió en velocidad y levantó un centro magistral desde la izquierda, para asistir a José Carlos quien de potente remate de cabeza colocó el 1-0, que sería definitivo.

El gol golpeó fuerte en lo anímico al local, que comenzó a bajar en su rendimiento. Con el 1-0 se fueron al descanso.

En la segunda mitad la tónica no cambió mucho, los rojos intentaban hacer daño, pero no lograban generar acciones de peligro, mientras que Achuapa solo peleaba por no recibir el segundo.

La mala nota para los rojos fue la lesión de Rudy Barrientos que, minutos antes de final, tuvo que abandonar el terreno de las acciones tras recibir un golpe en el hombro izquierdo.

⏰82' Rudy Barrientos salió lesionado tras un golpe en el hombro izquierdo. pic.twitter.com/whzIFb2OAo — Luis Santiago Martínez España (@ElReggaeboy) November 14, 2021

En la próxima jornada, Mientras los rojos se verán las caras ante su archirrival, Comunicaciones, Sololá visitará a los toros de Malacateco.

