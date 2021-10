Georginio Wijnaldum expresa su molestia por no tener minutos en el PSG

El exmediocampista del Liverpool, que fue pretendido por el Barcelona en el mercado de traspasos, afirmó "no estar completamente feliz" por los pocos minutos que ha jugado en la presente temporada.

Tan solo han transcurrido nueve fechas de la temporada 2021/2022 de la Ligue 1 y un segundo jugador ha mostrado su molestia por no tener los minutos que quisiera en el Paris Saint-Germain.

Hace unas semanas, Donnarumma había expresado su molestía por ser suplente de Keylor Navas en el conjunto parisino, declaraciones que tuvieron repercusión ya que en las últimas jornadas ha sido el arquero italiano quien ha sido titular.

Ahora, el mediocampista neerlandés Georginio Wijnaldum fue quien expresó públicamente “no estar del todo feliz” por los minutos que ha jugado en la presente temporada con el PSG.

More than 14 years ago I debuted in @DeKuip. It's alway great to be back here! Let's go! 💪🏾🦁⚽ pic.twitter.com/nCSrPHRxUz

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) October 11, 2021