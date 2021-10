México y Canadá sostendrán un juego clave rumbo a Catar

Aquí te presentamos las fechas y horas de los juegos de la triple fecha del Octogonal de la Concacaf:

Las selecciones de México y Canadá se enfrentarán en el juego más candente de la cuarta jornada del Octogonal de la Concacaf, un partido clave en la recta final de la clasificación a la Copa del Mundo de Catar.

El equipo azteca asumió el liderato del Octogonal con siete puntos y el equipo del país de la hoja de maple va segundo con cinco unidades.

Este será el tercer episodio entre ambas selecciones desde que son dirigidas por sus actuales entrenadores: el inglés John Herdman con Canadá y el argentino Gerardo Martino con México.

Los dos anteriores fueron en Copa Oro y el ‘Tricolor’ ganó ambos: 3-1 con tranquilidad en la fase de grupos de 2019 y 2-1 con serios apuros en las semifinales de 2021.

John Herdman asumió el mando de la selección canadiense en 2018 y desde entonces la ha dirigido en 30 partidos. Su balance es muy positivo con 22 triunfos, dos empates y seis derrota, y con 98 goles a favor por 22 en contra.

Getting ready for a special one.

🇲🇽 v 🇨🇦#CANMNT #WCQ #ForCanada pic.twitter.com/WMJtdmvvNR

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) October 6, 2021