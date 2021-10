“Santa Lucía debe hacer una autocrítica”, dice Roberto Montoya

El técnico de Antigua GFC, Roberto Montoya, opinó sobre la caída de Santa Lucía y dejó claros los objetivos de su equipo, ahora, nuevo líder

El técnico de Antigua GFC, Roberto Montoya, se mostró satisfecho por llegar a la cima del Torneo Apertura y reveló cómo trabaja su equipo para mantenerse en la parte alta de la clasificación general, pero también opinó sobre la goleada que recibió Santa Lucía.

Cabe mencionar que Antigua GFC se quedó con el liderato tras el cierre de la jornada 12, primero, luego de su victoria por 4-2 frente a Iztapa, y después gracias a la caída por 0-3 de Santa Lucía ante Malacateco, este lunes.

¿Qué opina de la derrota de Santa Lucía?

Me sorprendió el 3-0, lo que no me sorprende es el nivel de Malacateco, porque sé de la calidad del técnico. Lleva 4 partidos sin perder. Esperaba un empate porque Malacateco está en ascenso y va bien, pero fue sorpresa. Santa Lucía debe corregir detalles, pero tal vez les viene bien la derrota para que revisen qué pasó y hacer una retroalimentación y una autocrítica.

¿Ve comprometido a su equipo?

Sí. El compromiso es total, la competencia interna es importante, pero sobre todo hay mucha solidaridad, entusiasmo y buena energía en el grupo. Hemos logrado con este grupo una buena sinergia entre cuerpo técnico y junta directiva. La clave es mantenernos en primer lugar.

¿Está satisfecho con los jugadores que tiene en cada posición?

Se armó el equipo en base al modelo de juego que pretendemos. Hemos logrado que varios jugadores compitan entre ellos. En cada posición hay dos jugadores y todos deben estar al mismo nivel, por eso, el que entrena mejor entre semana es el que tiene más posibilidades de jugar.

Antigua tuvo complicaciones en la recta final ante Iztapa…

Iztapa tiene jugadores interesantes, no fue fácil y al final nos equivocamos en los dos goles que nos anotaron. Faltando 20 minutos cambió el estado anímico del equipo, pero siempre nos vamos con la última imagen de lo que se dio en el partido, pudimos hacer dos goles más y esa es la parte que me deja contento, aunque no satisfecho.

Ahora se viene Municipal…

Sí el 13 de octubre recibimos a Municipal, eso ya se acordó. Nos convenía a ambos, la Liga ya lo hizo oficial, jugamos el 13 a las 19:00 horas.

¿Estar en el liderato les permite estar más relajados?

No tiene que haber relajación, lo tenemos claro, el objetivo es ganar el titulo y para eso debemos ir mejorando cada vez más. Queremos seguir partido a partido, hacer un buen duelo ante Xela, debemos seguir en plan ascendente y llegar bien a la liguilla. Tenemos todo planeado y no nos vamos a relajar, al contrario, trataremos de hacer las cosas mucho mejor y al final del torneo veremos en qué lugar quedamos y a quién enfrentaremos, pero no hay momentos de relajación.

¿Cómo vio al portero Braulio Linares?

La posición de portero es muy ingrata, pero todos nos equivocamos, al final siempre analizamos, por ejemplo, quién falló en el gol en táctica fija, quién falló en la marca antes del penalti que cometió Braulio, debemos ver varios factores. Tratamos de no achacarle a un solo jugador. El día después de un partido les pido una autocrítica y los escucho, cada uno se hace responsable de sus errores.

*Con información del “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”

