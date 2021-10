Los gestos en la celebración del charrúa luego de anotarle al Barça

El Atlético de Madrid derrotó en su campo 2 a 0 al FC Barcelona este 2 de septiembre, Thomas Lemar y Luis Suárez marcaron en la noche en el Metropolitano.

Al minuto 44 de la primera parte, el charrúa cruzó a Ter Stegen y puso el segundo gol de la velada en Madrid.

Al anotar, se vio a un Suárez poco eufórico, este se colocó ambas manos en el rosto en señal de perdón, “Luisito” no festejó su anotación y fue abrazado por sus compañeros, esto iniciado por el argentino Rodrigo de Paul.

Al deshacerse el abrazo grupal, se logro apreciar un gesto de Suárez que no son los tradicionales tres besos que se da en los dedos de la mano, mirando a la grada colocó sus mano en forma de teléfono dedicándoselo a alguien que se encontraba en las gradas.

‼️¡La CELEBRACIÓN más VIRAL!‼️ 😮La INTRAHISTORIA del gesto de LUIS SUÁREZ, a las 0:02h en #ChiringuitoEspecial pic.twitter.com/DyTAgkj0Qe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 2, 2021

A parte de un aforó de 60.594 espectadores, en un palco especial se estaba el entrenador del equipo blaugrana, Ronald Koeman, quien se encontraba suspendido debido una expulsión dos fechas atrás.

En febrero, en el programa español El transistor, Luis Suárez dijo lo siguiente: “Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció”.

¿Era Koeman a quién llamaba Suárez?

Al concluir el partido, “Luisito” fue consultado sobre por qué pidió perdón luego de anotar y aclaró hacia quién iba su celebración.

“Ya sabía que si anotaba no lo iba a celebrar, primero por el cariño a la afición, por los compañeros, la historia que hicimos y porque soy un culé más”, respondió Suárez.

“La celebración del teléfono va para la gente que tengo el mismo número”, el entrevistador lo interrumpe con la pregunta, “¿Era para Ronald Koeman?”, y Suárez con un tono irónico respondió, “No, para nada. Si lo quiere tomar a pecho…”, mientras hacía gestos con los hombros.

“La celebración ya la tenía planeada con mis hijos”, comentaba el segundo anotador de la noche, quien no pudo contenerse la risa mientras daba su respuesta.

Mira las declaraciones completas aquí:

¿Qué opinás vos, Lucho? Esto dijo Suárez luego de anotar uno de los goles del triunfo del #Atleti sobre el #Barcelona de Koeman en #LaLigaxESPN. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/zyXjj339B7 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 2, 2021

