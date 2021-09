Barrondo acude al Congreso en busca de pensiones para atletas

Acompañado por varios deportistas el marchista Erick Barrondo apoyó una iniciativa de ley que busca otorgar pensiones vitalicias a medallistas olímpicos y paralímpicos.

Publicidad

El medallista olímpico Erick Barrondo se hizo presente en el Congreso de la República para apoyar una iniciativa de ley propuesta por el diputado Gustavo Cruz, que buscar que los atletas guatemaltecos que ganen medallas olímpicas o paralímpicas reciban una pensión vitalicia.

La iniciativa de ley presentada por el diputado de la bancada Bien, también busca declarar ciudadanos ilustres a Erick Barrondo y a José Rolando de León, medallistas olímpico y paralímpico, respectivamente.

La pensión vitalicia cobraría vigencia después de que un atleta gane una medalla en Juegos Olímpicos o Paralímpicos y contempla un monto por Q15 mil para los ganadores de medalla de oro, Q10 para los que obtengan plata y Q5 para los que ganen bronce.

Barrondo y de León estuvieron acompañados por varios atletas, que además, apoyaron la iniciativa de José García (UCN) que busca que se reconozca a los atletas de alto rendimiento como patrimonio intangible de la nación y sean reconocidos con una pensión de dos salarios ordinarios luego de cumplir los 50 años o por invalidez.

#AHORA El diputado Gustavo Adolfo Cruz, junto al medallista olímpico, Erick Barrondo, presentan el proyecto de iniciativa de ley que instituye en calidad de premio y pensión vitalicia a los atletas que logren medallas olímpicas y paralímpicas | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/GtIr4TFxA9 — PublinewsGT (@PublinewsGT) September 23, 2021

Erick Barrondo se emociona

“Me siento contento por esta iniciativa que no solamente vendrá a dignificar la vida de los atletas que consigna una medalla olímpica, sino que será el trampolín que motive a que cada uno de los atletas nos esforcemos por conseguir una medalla olímpica y los que ya la tenemos, conseguir una más”, dijo Erick ante las cámaras.

También hizo énfasis en que “un premio es importante y cobra valor solo cuando tiene un impacto positivo en nuestra sociedad y acá todos sabemos del impacto del deporte en Guatemala”.

“En mi disciplina pasamos de tener a unos cuantos atletas en 2010 a que ahora los atletas tengan que hacer competencias locales para ver quiénes vienen a la capital. La marcha tuvo un incremento de casi 600% en los últimos 8 años, que habla bien del trabajo que estamos haciendo”.

#EUNacionales El diputado José García de la UCN, acompañado de otros legisladores y de varios atletas nacionales, presentó una iniciativa de ley para que se reconozca a los atletas de alto rendimiento como patrimonio intangible de la nación. pic.twitter.com/T55cQAEw4d — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) September 23, 2021

Además, dijo que de aprobarse esta ley dará tranquilidad a los atletas que estarán conscientes de que cuando “nos retiremos no nos vamos a quedar en el aire, estoy seguro que nos motivará a ser no solo mejores atletas si no mejores ciudadanos y que estemos más comprometidos con el desarrollo de nuestro país”, agregó.

“Es un gran incentivo para que los atletas se esfuercen por ganar una medalla olímpica, será un motor importante en la vida de quienes están activos y buscan dejar a Guatemala en las mejores posiciones en competencias importantes como Juegos Olímpicos.

(Visited 81 times, 81 visits today)