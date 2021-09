La reina Isabel “se inclina” ante Emma Raducanu con este mensaje

Hasta la reina de Inglaterra alabó el extraordinario triunfo de la joven británica que, con solo 18 años, ganó su primer US Open, mira lo que le dijo la reina:

La tenista británica, Emma Raducanu, se ganó el respeto y la admiración de la reina, Isabel II, con su extraordinaria victoria en el Abierto de Estados Unidos, al levantar la copa que provocó un verdadero éxtasis en su país.

La joven de 18 años batió en la final a la canadiense Leylah Fernandez, de 19 años, culminando un torneo impoluto en el que no cedió un solo set y se convirtió en la primera ganadora de un Grand Slam procedente de la fase de clasificación.

“Te envío mis felicitaciones por tu propio éxito”, dijo la reina Isabel II. “Es un logro extraordinario a tan pronta edad y una muestra de tu duro trabajo y dedicación”, añadió.

