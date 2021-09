VIDEO. La británica Raducanu conquista un inigualable US Open a sus 18 años

Hasta la británica, ninguna ganadora o ganador de un título de Grand Slam había arrancado su participación desde la fase de clasificación.

A sus 18 años, la tenista británica Emma Raducanu venció el sábado a la canadiense Leylah Fernández en la final del US Open culminando un mágico torneo en el que no cedió un solo set partiendo desde la fase previa.

Hasta la británica, ninguna ganadora o ganador de un título de Grand Slam había arrancado su participación desde la fase de clasificación.

Raducanu superó a Fernández, de 19 años, por 6-4 y 6-3 en una hora y 51 minutos de la final más joven del Abierto desde 1999.

“Sabía que tendría que esforzarme”, dijo una radiante Raducanu en el podio de Flushing Meadows. “Fue un partido increíblemente difícil, pero ya sabía que el nivel iba a ser realmente alto”.

Número 150 del ranking mundial, Raducanu es también la ganadora de un Grand Slam más joven desde Maria Sharapova en Wimbledon de 2004 y la primera en vencer en el US Open sin ceder un set desde Serena Williams en 2014.

“Es un logro excepcional a una edad tan temprana, y es testimonio de su duro trabajo y dedicación”, dijo la reina Isabel II en un comunicado.

El triunfo de Raducanu acabó con el memorable recorrido en Nueva York de Leylah Fernández, apenas dos meses menor.

Desde el número 73 de la WTA, la hija y pupila del ex futbolista ecuatoriano Jorge Fernández fue capaz de eliminar a tres de las cinco mejores del ranking: Aryna Sabalenka, Naomi Osaka y Elina Svitolina.

“No sé que decir, hoy será algo difícil de recuperar pero estoy muy orgullosa de mí misma y de cómo he jugado estas dos semanas””, dijo Fernández mientras recogía el trofeo de subcampeona con lágrimas cayendo sobre su perenne sonrisa.

