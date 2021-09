Con 44 años, Tom Brady, buscará una nueva corona en la NFL

Pese a protagonizar una de las mayores gestas del deporte estadounidense, el 'quarterback' ha dejado ya el Super Bowl en el espejo retrovisor y solo piensa en volver a ganar en su temporada 22 en la liga.

Los Tampa Bay Buccaneers iniciarán la defensa de su título en la nueva temporada de la NFL de la mano de Tom Brady, quien se embarca en un nuevo capítulo, ahora con 44 años y siete Super Bowls en su vitrina.

En febrero, el considerado mejor jugador de la NFL de todos los tiempos comandó a los ‘Bucs’ al segundo triunfo de su historia en el Super Bowl, destruyendo los pronósticos que auguraban para Brady un retiro dorado en Florida.

El ‘quarterback’, un animal competitivo, había cambiado por primera vez de uniforme tras dos gloriosas décadas en los New England Patriots bajo las órdenes de Bill Belichick.

Aunque enfrente tenía al mariscal de campo llamado a sucederle, Patrick Mahomes, 18 años más joven, Brady comandó a Tampa Bay en el Super Bowl a un triunfo inapelable por 31-9 en una temporada marcada por el impacto de la pandemia de covid-19.

En uno de los deportes más exigentes físicamente, en el que la carrera media de un jugador profesional es de apenas 33 años, Brady sigue siendo un prodigio de longevidad y de ambición que no descarta seguir jugando más allá de los 45 años.

Pese a protagonizar una de las mayores gestas del deporte estadounidense, el ‘quarterback’ ha dejado ya el Super Bowl en el espejo retrovisor y solo piensa en volver a ganar en su temporada 22 en la liga.

Brady contará con un elenco de apoyo familiar ya que los Buccaneers arrancan la campaña con los 22 titulares del Super Bowl al completo, la primera vez que un equipo campeón lo consigue desde los Oakland Raiders en 1977.

“Tenemos mucha continuidad, tenemos muchas cosas sobre las que construir, tenemos mucha más experiencia juntos”, dijo Brady. “Eso es realmente todo lo que se puede pedir como jugadores. Me gustaría que saliéramos y nos aprovecháramos de eso”.

Por detrás de los Buccaneers en los pronósticos se sitúan de nuevo los Kansas City Chiefs, que tras su contundente derrota en el Super Bowl se movieron rápidamente para reforzar su línea ofensiva, incorporando a Joe Thuney y Kyle Long para dar mayor protección a Mahomes.

We look forward to the challenge of playing the Browns pic.twitter.com/Hg2tIGhBGr

Con el arsenal del que disponen y el talento de su mariscal de campo, a pocos les sorprendería ver a los Chiefs de vuelta en la final por tercera temporada consecutiva.

Otra de las atracciones de la temporada será analizar y disfrutar de la flamante nueva hornada de ‘quarterbacks’ novatos que se incorporan a la liga, encabezada por el número uno del Draft, Trevor Lawrence, que intentará reflotar a los Jacksonville Jaguars.

Season Ticket Members – coming to the game Sunday (duh, of course you are) and want to be on the field during pregame and halftime ceremonies? Reserve your spot now on https://t.co/ddY6gMHj5b! pic.twitter.com/ZB0dn7SMWS

— Chiefs Rewards (@ChiefsRewards) September 8, 2021