Tom Brady seguirá con los Buccaneers y buscará su octavo anillo

Brady ha renovado su contrato con los Buccaneers de Tampa Bay.

Tras alzar en febrero su séptimo Super Bowl de la Liga de Football Americano (NFL), Tom Brady acordó una extensión por un año de su contrato con los Tampa Bay Buccaneers.

Ahora el ligamen de Brady con los actuales monarcas de la NFL, será hasta la temporada 2022, que arrancaría con 45 años, informaron este viernes medios estadounidenses.

Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, terminaba su compromiso con los ‘Bucs’ la próxima campaña y ya había avanzado que su objetivo era seguir peleando por campeonatos.

In pursuit of 8…LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D

— Tom Brady (@TomBrady) March 12, 2021