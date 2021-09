VIDEO. Cristiano Ronaldo supera récord histórico de Ali Daei

CR7 superó la plusmarca del legendario Ali Daei al apuntarse un doblete con Portugal para sumar 11 dianas en 180 partidos.

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, dejó atrás este miércoles la igualdad que tenía a 109 goles con el iraní Ali Daei y con un doblete firmó sus tantos 110 y 111 fijando un nuevo récord de dianas con su selección, agrandando su leyenda en el partido que la “Seleçao” le ganó 2-1 a Irlanda.

Cristiano Ronaldo había fallado un penal en el minuto 15 e Irlanda se había adelantado en el 45 por medio de John Egan. El equipo visitante mantuvo su ventaja casi toda la segunda parte, hasta el doblete decisivo del nuevo jugador del Manchester United (89 y 90+6) para dar la vuelta completamente al partido.

La estrella de Portugal, de 36 años, ha conseguido sus 111 dianas en 180 partidos como internacional. Había alcanzado la plusmarca de Ali Daei, que consiguió sus 109 tantos en 149 encuentros entre 1992 y 2006, durante la Eurocopa-2020.

Las dos dianas conseguidas este miércoles permiten además a Portugal, eliminado por Bélgica en octavos de la Eurocopa, comandar en solitario el grupo A de la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022.

“Hay que valorar lo que hizo el equipo. Hemos creído hasta el final y estoy muy contento”, apuntó.

La selección de Fernando Santos tiene 10 puntos (tres victorias y un empate), ahora tres unidades más que Serbia (2ª, 7 puntos), que descansó en esta jornada y tiene un partido disputado menos.

Tercero de la llave es el sorprendente Luxemburgo (6 puntos), que venció 2-1 a Azerbaiyán, que no ha puntuado, como tampoco ha hecho Irlanda, que cuenta sus tres partidos disputados por derrotas y tiene complicado poder sellar su billete al emirato.

En la primera mitad del partido de este miércoles, además del penalti fallado por Cristiano Ronaldo y adivinado por el arquero Gavin Bazunu, la principal amenaza ofensiva local fue Diogo Jota, que en el 30 envió al palo y que justo antes del descanso tuvo dos buenas ocasiones (45+3, 45+4).

Irlanda se mostró sin embargo con más mordiente en esos primeros 45 minutos.

John Egan avisó ya en el 26 y Aaron Connolly (44) tuvo una gran ocasión en un cara a cara ante Rui Patricio, pero no estuvo ágil y Ruben Dias alejó el peligro.

Irlandia tuvo premio a su insistencia con el tanto de Egan, de cabeza en un saque de esquina en el 45.

