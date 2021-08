“Este ha sido mi sueño desde niño”: Sergio Chumil competirá en Europa

Sergio Chumil hará historia para el ciclismo guatemalteco al integrarse a un equipo de España. Nos habla de su trayectoria y de las emociones que lo invaden.

Sus años de esfuerzo y dedicación bajo el intenso sol y la lluvia han comenzado a dar frutos para el guatemalteco, Sergio Chumil, que cumplirá su sueño de competir en Europa, tras haber sido contratado por el Omu Seguros de España.

De cuna humilde, pero con grandes aspiraciones, Chumil, originario de la Aldea Chuachalí, Tecpán, hará historia para el ciclismo guatemalteco, pues han pasado más de 30 años desde que un nacional firmó un contrato profesional con un equipo español, según datos de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Antes lo hizo José Rolando “el Gigante” Ovando en los años 80.

Y es que con apenas 20 años, 8 de ellos de carrera deportiva, Sergio, integrante del equipo Ejército de Guatemala, fue contactado por el entrenador del Omu Seguros de España, durante su participación en el Tour de Panamá, en el que compitió con la selección.

Sergio fue segundo lugar en la tercera etapa y al final del tour terminó como subcampeón Sub-23 de la general y fue tercero de la regularidad. Su contrato será por un año, durante 2022 y tendrá a su disposición un preparador físico y un biomecánico.

El chimalteco conversó en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, sobre sus logros y su “sueño hecho realidad”.

¿Cómo te sientes tras tu participación en Panamá?

Estoy feliz y agradecido con Dios y la selección por la oportunidad de correr en el Primer Tour de Panamá. Gracias a Dios dimos lo mejor para Guatemala, a pesar de que el clima nos afectó.

En febrero te unirás a un equipo profesional en España…

Este ha sido mi sueño desde niño, estar en un equipo en Europa, pero esto llegó tan rápido. Hace Días atrás tuve pláticas con el entrenador, él me dijo que me venía siguiendo desde antes, en cada carrera y en Panamá tuvo la oportunidad de verme de cerca y me invitó a hablar y llegué a un acuerdo para formar parte del equipo.

Te irías en febrero…

Desde ayer (domingo) el entrenado me invitó a firmar un contrato y prácticamente ya teneos contrato firmado para el siguiente año. Me iría en febrero y estaría de regreso meses antes de la Vuelta a Guatemala para estar con mi equipo (Ejército de Guatemala) en la Vuelta.

¿Qué te ha dicho el técnico que resalta de tus condiciones?

Dijo que le gustaba la forma en que corría y como me defendía en la montaña. En el Tour de Panamá le gustó la forma en qué corrí, en la contrarreloj me cuesta, pero he ido mejorando.

¿A qué ciclista admiras?

Desde pequeño he admirado a varios ciclistas de Guatemala. De niño quería ser como ellos y he corrido con algunos, pero a quien más he admirado desde niño es a Manuel Rodas, he compartido con él y es una gran persona.

Ahora que te irás a España, ¿qué le dices a tu familia?

Quiero agradecerle a mi familia y a todos mis amigos y vecinos de la Aldea Chuachalí porque siempre me han apoyado, también al Ejército de Guatemala, a la federación y a mis compañeros de selección.

Trayectoria

Practica ciclismo desde 2013 y se inició en la Asociación Departamental de Chimaltenango

2017 Campeón Nacional de Ruta juvenil

2018 Campeón Contrarreloj Juvenil

2019 corrió su primera Vuelta a Guatemala.

2020 Se ubicó tercero Etapa Reina de la Vuela a Ecuador, octavo en la general individual y tercero en la categoría Sub-23.

2021 Quedó muy cerca de sellar el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, en el clasificatorio nacional.

Es el actual Campeón Nacional de Contrarreloj Individua y Ruta Sub-23.

