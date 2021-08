Ancelotti: “No me importa lo que va a pasar en los próximos 10 días”

El entrenador del Real Madrid fue contundente al referirse al mercado de fichajes que está próximo a cerrar y especialmente sobre el tema del francés Kylian Mbappé.

Durante conferencia de prensa previo al partido que el Real Madrid disputará ante el Levante el domingo, el entrenador italiano Carlo Ancelotti fue abordado sobre el tema de la posible llegada del francés Kylian Mbappé al equipo.

Cuando el mercado de fichajes está a punto de cerrar, muchas aseveraciones sobre posibles traslados de jugadores hacia distintos equipos han salido a la palestra.

Sin embargo, estos “rumores” no han caído para nada en gracia a estrellas como el portugués Cristiano Ronaldo quien se cansó de ello y en sus redes sociales dejó claro que no se moverá de la Juventus para ningún otro equipo.

El propio entrenador de la “Vecchia Signora”, Massimiliano Allegri, confirmó este sábado que el habilidoso delantero se queda en Italia.

En varias oportunidades el estratega italiano fue abordado sobre la posibilidad de que el delantero galo llegue al cuadro madridista.

Se le preguntó sobre si se hablaba en el vestuario sobre la llegada de Mbappé a lo que contestó:

Otro periodista preguntó si el equipo necesitaría de una “gran estrella” para aspirar a ganarlo todo en la presente temporada o si era suficiente con el plantel actual, a lo que Ancelotti contestó:

Por otra parte, al recordarle que faltan 10 días del mercado de fichajes, se le cuestionó sobre si creería que la llegada de Mbappé es una opción real o lo considera “difícil o descabellado”.

“Esto no lo sé. No me importa lo que va a pasar en los próximos 10 días, porque tengo una plantilla muy buena, muy fuerte. Me da muchas ganas de entrenarle, me da mucha felicidad. Estoy focalizado allí”.