“¿Si pudieras hablar con tu hermano qué le dirías?”: Kevin Cordón conmueve

Diecinueve años han pasado desde que con tristeza, pero con el corazón lleno de sueños, tomó sus maletas y dejó La Unión, Zacapa. Sacrificios, tristezas, lesiones y momentos difíciles ha vivido desde entonces, incluso, estuvo al borde del retiro tras sufrir una grave lesión y la muerte de su hermano, todo en una semana, pero Kevin Cordón supo anteponerse a todo, gracias a su “ángel” que lo cuida desde el cielo, y hoy se siente orgulloso al decir que es el cuarto mejor badmintonista del mundo.

Tras iniciarse en el bádminton en su pueblo, Kevin llegó a la capital en 2002, con una beca de la federación. Su entrenador, José María Solís “Chema”, lo arropó como a un hijo y ha disfrutado y llorado a su lado cada momento, y aunque el camino ha estado lleno de obstáculos, 23 años después, Kevin alcanzó el éxito en los Juegos Olímpicos de Tokio, un éxito que le devolvió la esperanza a Guatemala.

Tras un breve descanso, el zacapaneco se tomó un tiempo para conversar con Publinews sobre su vida, sus sueños y las emociones que aún invaden su mente y corazón.

¿Qué se siente y qué significa ser el cuarto mejor del mundo?

Es muy bonito decir que soy cuarto lugar en unos Juegos Olímpicos. Uno entrena por alcanzar sus sueños y que se hagan realidad en unos Juegos es algo lindo, viene a mi mente todo lo que he tenido que hacer y dejar de hacer por cumplir mis sueños. Y en lo deportivo esto me hará meterme con más ganas porque obtuve un buen resultado, el ranquin mejoró y eso me dará la oportunidad, gracia Dios, de jugar mejores torneos a nivel mundial, eso me exigirá más y me obligará a ser una mejor persona. Quiero transmitir estas cosas tan bonitas a los niños para que ellos puedan realizar sus sueños.

El camino ha sido largo, pero ha valido la pena…

Veintitrés años tuvieron que pasar para llegar a ser cuarto lugar del mundo. Todo empezó con una ilusión de niño, jugar bádminton, venirme a la capital y dejar a mi familia, pero ha valido la pena. Bien dicen que el camino del éxito no es de quien llega más rápido sino de quien es más constante, así que han sido 23 años de camino constante. Después de los Juegos, lo que viví al volver a Guatemala fue algo muy lindo, ver el cariño de la gente y el apoyo es algo que siempre llevaré en mi corazón (el brillo en sus ojos y su sonrisa decían más que sus palabras).

¿Qué ha sido lo más difícil de tu carrera?

La lesión y la muerte de mi hermano (Marvin, en 2013), todo fue en una semana, fue muy difícil, me caí y toda mi familia, tocamos fondo. Gracias a Dios somos religiosos y a nuestra manera encontramos las respuestas de por qué nos tocó vivir esa mala experiencia. Fue lo más duro que me ha tocado vivir.

En Tokio dedicaste cada juego a tu hermano, si pudiera escucharte, ¿qué le dirías?

Primero le contaría lo que me tocó vivir un día antes de mi operación (de rodilla). Él me dijo unas palabras. Le diría que pude salir de esa experiencia y volví a hacer lo que más me gusta, jugar al bádminton. También le daría las gracias por la ayuda que me ha dado todos estos años, no solo en lo deportivo sino en lo personal, sé que me da ánimos o me regaña cuando no hago las cosas que tengo que hacer. Por eso las celebraciones son para él, porque no juego solo, él está conmigo.

Pasaste de estar cerca del retiro a ser el cuarto mejor del mundo…

A veces uno necesita ese tipo de experiencia (lesiones) para ser más consiente de las cosas y de la vida, con ese tipo de experiencias uno ve con más claridad los pequeños detalles que son los que marcan diferencia a la hora de una competencia. Ya no veo las lesiones como una desgracia sino como parte de mi entrenamiento deportivo y formación como persona, me han hecho ser más maduro.

Cuando yo estaba lesionado, una de las cosas que más le alegró fue que cuando pude cortarme las uñas de los pies por mí mismo, era el hombre más feliz (sonríe). Ahora le pongo ‘coco’ a los pequeños detalles, eso marcó la diferencia, primero para poder volver al bádminton y lo que me hizo llegar a ser el cuarto lugar en Juegos Olímpicos.

¿Qué sentiste de estar tan cerca de las medallas?

La pude acariciar, pero no se pudo. Me quedo con todo lo bonito que viví, quiero aplicarlo a mi vida diaria y deportiva.

¿Cuál de tus seis juegos fue el más significativo?

El que sostuve ante el representante de Hong Kong (Angus Ng Ka-long) porque estaba jugando con el número 8 del mundo, él iba por las medallas, era favorito por el ranquin y los resultados que obtuvo antes. Haberle ganado a él en realidad abrió la puerta para todo lo demás, fue cuando me dije ‘voy con todo, voy por buen camino, el que quiera ganarme va a tener que sudar’ (sonríe). Fue el partido que marcó la diferencia, el más significativo y esa celebración fue bien bonita.

¿Qué hicieron diferente a los otros rivales, Viktor Axelsen y el indonesio Anthony Sinisuka Ginting, para vencerte?

Por lo que analizamos con el entrenador fue, primero que no se dejaron sorprender porque yo era un jugador desconocido y luego, se tomaron más tiempo para analizar mi estilo de juego y qué debilidades tenía para ellos hacer puntos, a parte del nivel que tenían, esas dos cosas marcaron la diferencia en los últimos dos partidos.

¿Qué te dijo Axelsen al final del partido?

Dejando por un lado el hecho de que quedó como campeón olímpico, él es una de las personas que admiro mucho porque es humilde, sus palabras en los Juegos Olímpicos, son algo que siempre recordaré y agradeceré, fueron lindas y sinceras, incluso rompió el protocolo y se acercó a mí, me dijo ‘gracias por ser fuente de inspiración para el resto del mundo, los demás se inspiraran en saber que las cosas se pueden lograr’.

¿Qué te dice Chema?

Anda más feliz porque él no es mi entrenador, es mi papá, no está viviendo lo deportivo. Me adoptó desde niño y ha visto todo lo que he tenido que pasar para poder estar ahí, es el hombre más feliz del mundo, todo lo que hemos vivido, ahí está el resultado, ahora todo es alegría. Recordamos muchas cosas que pasamos y que nos han dado mucha madurez.

¿Cuánta madurez te costo llegar hasta aquí?

Gracias a Dios he tenido una carrera deportiva de varios años y eso me ha ayudado, las derrotas y lesiones, los temas personales que me han tocado vivir han hecho que sea una persona más madura y también se han acercado personas que me han ayudado. El hecho de que el entrenador de Indonesia (Muamar Qadafi) haya venido en 2017 para ayudarnos dejando a su familia, es un sacrificio que agradezco.

También una familia de México que en 2018 me echó la mano en la preparación física y lo hizo de corazón, gratis. Herbalife que desde 2015 me apoyado en el tema nutricional, que es muy importante, agradezco todo eso, todo ha servido para que yo alcanzar esa madurez con la que llegué a los Juegos Olímpicos.

La mentalidad juega un papel fundamental…

El tema mental es lo que marca la diferencia. Es inevitable pensar en cosas negativas o compararnos con países desarrollados y hay que aceptar la realidad de nuestro país, pero esas diferencias siempre han existido, así que pensé que pensé, a ver quién lleva más ganas de ganar un partido y a ver quién le pone más corazón a cada punto, así me fui a Tokio y entré con esa actitud en cada partido, yo estaba jugando sin pensar, disfruté el momento y cuando me daba cuenta ya estaba celebrando que había ganado el partido.

Luis Carlos Martínez dice que ustedes rompieron barreras psicológicas…

Totalmente, uno desearía tener las instalaciones que tienen países como Francia, pero no es nuestra realidad, no importa quién tenga más facilidades, la actitud y el carácter marcaron la diferencia y rompimos esas barreras, hicimos que Guatemala solara en Juegos Olímpicos.

¿Qué hace falta para que otros deportistas sobresalgan?

Primero aceptar las condiciones en las que estamos, trabajar con lo que se tiene sin poner excusas y segundo, el carácter y la actitud a la hora de competir. Después vienen otros temas más generales, como el que tanto entrenador, federación y jugador estén en la misma conexión y se respete el proceso que se necesita para llegar a un buen nivel.

Tú te entrenaste en una iglesia…

Con la pandemia se nos cayó la planificación que teníamos, fue difícil, porque yo aún no había clasificado y los demás países comenzaron a entrenar y no podíamos quedarnos atrás, entonces se nos ocurrió la idea de entrenar en mi pueblo y cuando lo objetivos están claros no importa donde se entrene. Indiferentemente de la condiciones lo importante es que no nos detuvimos, no vimos los peros, era lo que había, y al final fue una bonita experiencia que hizo que esta historia de este resultado fuera más bonita. No importa en qué condiciones estemos siempre que el objetivo esté bien enfocado.

Tus compañeros te ayudaron a entrenar…

Estoy muy agradecido porque no lo hicieron por un salario sino por ayudarme, no solo fue mi sueño sino el de ellos, aportar para conseguirlo. Rodolfo Ramírez y Rubén Castellanos me ayudaron mucho a entrenar, también el resto de seleccionados, a veces necesitaba hacer ciertos ejercicios y todos me echaban la mano, hasta las mujeres me ayudaban.

¿Tienes en mente los Juegos de París 2024 o piensas en el retiro?

Me encantaría volver a estar en Juegos Olímpicos, más con esto que no había vivido antes, como deportista es lo mejor que me puede pasar y representar al país es lo más lindo que hay. Es un objetivo a largo plazo, estar en un buen ranquin y poder jugar torneos que antes no podía, la planificación va a cambiar… la exigencia será más complicada, en el camino se irá viendo.

¿De qué depende tu continuidad en el bádminton?

Lo primero es que no no tenga una lesión que me obligue a retirarme o algún problema personal que me obligue a cambiar el chip, esas cosas son primordiales para seguir jugando.

¿Qué sigue?

Todavía hay muchas emociones en mi cabeza, ahorita estamos en proceso de retomar el ritmo y empezamos a ver los torneos que tenemos de aquí a fin de año, el principal será el Mundial en diciembre, en España.

*Fotos Omar Solís

